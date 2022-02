Net zoals alle e-commercespelers zag de Luikse internetapotheek Newpharma haar omzet groeien tijdens de coronapandemie. Alleen zet een krappe arbeidsmarkt stilaan een rem op de groeiambitie.

Toen PS-voorzitter Paul Magnette deze week verkondigde dat hij België wilde bevrijden van de e-commerce, moet hij het succes van Newpharma over het hoofd hebben gezien. De Luikse internetapotheek is een van de successen van de Belgische interneteconomie. Het bedrijf ligt niet in het economisch sterke Vlaanderen, maar in Luik aan de oevers van de Maas, in een stad waar de jeugdwerkloosheid traditioneel hoog ligt.

Hoewel het in 2008 is gestart, is Newpharma vandaag actief in twaalf landen. De internetapotheek draait een omzet van ongeveer 100 miljoen en is goed voor 300 banen in de regio. Tegenwoordig is de Colruyt-familie via de Korys-holding eigenaar.

CEO Gilles Jourquin was verrast door de uitspraken van Magnette. "Maar ik vermoed dat we zijn uitspraak eerder moeten zien in de discussie over het nachtwerk. Het zou me verwonderen dat e-commerce echt zou moeten verdwijnen. Tenslotte heeft de Waalse regering in deze regio digitalisering en logistiek als economische speerpunten gekozen. E-commerce verbindt beide met elkaar. Voor ons is er geen reden om te verhuizen. We zijn hier goed gelegen om de Nederlandse, Duitse en Franse markt te bespelen."

Rem op de groei

62 procent van de werknemers van Newpharma begon bij de internetapotheker te werken tijdens de coronapandemie. Het aantal werknemers ging in die periode van 200 naar 300. Al is enig personeelsverloop het e-commercebedrijf niet vreemd, de laatste maanden van 2021 kreeg het de vraag naar personeel niet langer ingevuld. De Luikse onderneming zoekt momenteel 50 voltijdse werknemers, maar vindt ze niet.

Volgens operationeel directeur Pierre De Lit was dat nooit eerder zo'n probleem. "Onze lonen zijn marktconform", zegt hij. "We vragen ons echt af wat er aan de hand is. Aan het begin van de pandemie konden we de groeiende vraag nog opvangen, omdat mensen uit andere sectoren beschikbaar werden, maar eind vorig jaar kwamen we zelfs uitzendkrachten tekort om de eindejaarspiek op te vangen."

Jourquin vindt de situatie paradoxaal: Newpharma vindt geen werknemers, terwijl één op de vier jongeren in Luik werkloos is. Als enige mogelijke verklaring ziet het management dat in de Luikse regio de vraag naar logistiek personeel zo groot is, dat de markt eind vorig jaar was opgedroogd.

Investeren in robots

Het personeelstekort weegt op de groeiambitie van Newpharma. Een aantal marketingacties om extra klanten aan te trekken, werd uitgesteld. "Liever minder nieuwe klanten dan klanten wegjagen omdat we ze niet de juiste service kunnen bieden", zegt Jourquin. "We zullen nooit weten hoeveel extra omzet we hadden kunnen boeken als we wel genoeg personeel hadden kunnen rekruteren. Nu de eindejaarspiek voorbij is, is het afwachten of we dat personeelstekort de komende weken minder zullen voelen."

Newpharma is intussen een automatiseringsproject opgestart om het personeelsprobleem te counteren. Dat is voorlopig nog een pilotproject met een twintigtal robots, maar het is de bedoeling het uit te breiden. "We hebben hier met onze sociale partners gesprekken over gehad", zegt De Lit. "Dit is geen programma om op termijn banen te schrappen, maar een manier om onze groei te kunnen volhouden en de werkomstandigheden voor onze werknemers te verbeteren."

