Nieuw logo voor Brussels Airlines

Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines lanceert volgende week, in de aanloop naar haar twintigste verjaardag, een nieuw logo. De rode bollen in een b-vorm worden vervangen door negen rode bollen in een vierkant. 'We willen tonen dat we aan een nieuw hoofdstuk beginnen', zegt Kim Daenen, de woordvoerster van Brussels Airlines.

© belga