PepsiCo verhoogt omzetprognose na sterk derde kwartaal

De Amerikaanse snack- en frisdrankproducent PepsiCo is na een sterke groei in het derde kwartaal nog optimistischer voor het hele jaar. De rivaal van Coca-Cola kondigde dinsdag aan dat de organische omzetgroei dit jaar mogelijk 8 procent zal bedragen, dat is meer dan de 6 procent die eerder werd voorspeld.

