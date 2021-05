Patrik De Haes geeft na veertien jaar als CEO van Oxurion de fakkel door aan de Amerikaan Tom Graney. Die laatste is de huidige CFO van het Leuvense biotechbedrijf dat tot midden 2018 ThromboGenics heette. De Haes wordt niet-uitvoerend voorzitter in de plaats van Thomas Clay, die aanblijft als bestuurder.

Tom Graney kwam pas in oktober vorig jaar aan boord bij Oxurion ,maar is een ervaren rot in de biotech. Zo was hij eerder CFO van beursgenoteerde bedrijven als Generation Bio, Vertex Pharmaceuticals en Ironwood Pharmaceuticals. Daarvoor werkte hij twintig jaar voor Johnson & Johnson, onder meer als CFO bij Tibotec en Janssen.

Patrik De Haes verkende met Oxurion/ThromboGenics hoge pieken en diepe dalen. Het biotechbedrijf trok in 2006, toen nog met oprichter Désiré Collen als CEO, naar de beurs als specialist in vasculaire aandoeningen. De Haes, die na zijn studies geneeskunde carrière had gemaakt in Zwitserland en de Verenigde Staten, kwam in 2007 aan boord bij ThromboGenics als operationeel directeur. Een jaar later volgde hij Collen op als CEO. Onder zijn leiding focuste het bedrijf resoluut op behandelingen voor oogziekten.In de herfst van 2012 kreeg ThromboGenics de goedkeuring om zijn belangrijkste product ocriplasmine (tegen verkleving aan de achterkant van het oog) onder de merknaam Jetrea te verkopen in de VS. ThromboGenics werd daardoor het eerste Belgisch beursgenoteerd biotechbedrijf dat erin slaagde om een geneesmiddel helemaal op eigen houtje op de lucratieve Amerikaanse markt te lanceren. ThromboGenics was daardoor uitgegroeid tot de vaandeldrager van de Belgische biotech en een absolute beurslieveling. Het aandeel piekte op 47 euro en bereikte een marktkapitalisatie van 1,7 miljard euro. ThromboGenics maakte ook een blijde intrede in de Bel-20.Helaas flopte de verkoop in de VS, die ThromboGenics zelf in handen had genomen. Buiten de VS werd de verkoop uitbesteed aan Alcon, de oogmiddelendivisie van de farmagroep Novartis. De aandelenkoers zakte als een pudding in mekaar. De Haes moest het bedrijf fors afslanken. Hij verwierf eerst nog opnieuw de rechten van Alcon op Jetrea, maar trok in 2018 een streep onder het verleden door de naam van het bedrijf te wijzigen in Oxurion en Jetrea volledig af te boeken.Vandaag noteert Oxurion tegen ongeveer 2,5 euro en zet het in op twee experimentele medicijnen tegen oogaandoeningen bij diabetespatiënten. Die zitten in de tweede klinische fase van ontwikkeling. Vorige maand verzekerde het bedrijf zich bij de Franse investeerder Negma van de broodnodige extra financiering om de ontwikkeling van die kandidaat-medicijnen tot een volgende fase te brengen. Oxurion is daarnaast voor 85 procent aandeelhouder van zijn spin-off Oncurious, die is gespecialiseerd in de ontwikkeling van kankerbehandelingen. Het meest beloftevolle product is een geneesmiddel voor een zeldzame vorm van hersentumoren bij kinderen.