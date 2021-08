De houtprijzen breken records, grondstoffen worden schaarser en de Europese Green Deal vraagt om een schone, circulaire economie. Ook in de palletsector blijven die trends niet zonder gevolgen. PGS Group is klaar voor de uitdagingen van de toekomst.

Houten pallets zien er voor een buitenstaander al tientallen jaren hetzelfde uit, maar schijn bedriegt. Ook in de palletindustrie wordt fors geïnnoveerd. PGS Group heeft de trend naar meer duurzaamheid en de crisis op de grondstoffenmarkt niet afgewacht. De Frans-Belgische groep is een van de belangrijkste groeiers in de Europese houtverpakkingsindustrie. In België is het een van de twee producenten van de EPAL-pallet, de bekendste en kwalitatief strengst gecertificeerde en gecontroleerde houten pallet. Daarnaast produceert en herstelt PGS Group meer dan 500 types houten pallets, waarvan 70 procent op maat voor klanten. Ambachtelijk timmeren met spijkers en planken is er al lang niet meer bij. Het productieapparaat is hoogtechnologisch en sterk geautomatiseerd.

...

Houten pallets zien er voor een buitenstaander al tientallen jaren hetzelfde uit, maar schijn bedriegt. Ook in de palletindustrie wordt fors geïnnoveerd. PGS Group heeft de trend naar meer duurzaamheid en de crisis op de grondstoffenmarkt niet afgewacht. De Frans-Belgische groep is een van de belangrijkste groeiers in de Europese houtverpakkingsindustrie. In België is het een van de twee producenten van de EPAL-pallet, de bekendste en kwalitatief strengst gecertificeerde en gecontroleerde houten pallet. Daarnaast produceert en herstelt PGS Group meer dan 500 types houten pallets, waarvan 70 procent op maat voor klanten. Ambachtelijk timmeren met spijkers en planken is er al lang niet meer bij. Het productieapparaat is hoogtechnologisch en sterk geautomatiseerd. PGS Group, voluit Palettes Gestion Services, ontstond in 1993 in Frankrijk als hersteller en verkoper van houten tweedehandse pallets. In 2014 sloot het een joint venture met het Belgische Rodanar Pallets van Luc Grauwet. De Franse groep met hoofdzetel in Rouen handelt nu in zowel tweedehandse als nieuwe pallets. Grauwet is een van de drie hoofdaandeelhouders. Hij leidt de groep als CEO vanuit de Belgische hoofdzetel in het West-Vlaamse Gistel, waar naast de productiesite ook de spijkerfabriek van de groep is gevestigd. Onlangs nam PGS de Waalse palletfabrikant Caisserie Maton en de houtzagerij Demey met vestigingen in Boezinge en Ieper over. Samenwerking, duurzaamheid en innovatie zijn het fundament van het bedrijf. "Als ingenieur heb ik me altijd met verbeteringen beziggehouden", vertelt Grauwet. "Mijn doel is zo lean mogelijk te produceren. Dat levert een hogere kwaliteit, een efficiëntere productie en een concurrentievoordeel op." Vergeleken met kleinere palletproducenten geniet PGS volop van de voordelen van verticale integratie. Het controleert een groot deel van zijn productieketen: van het bosbeheer, over het verzaagde hout tot de productie van nieuwe pallets en het ophalen en herstellen van gebruikte. "40 procent van onze producten moet volledig van eigen dennen- en populierenhout zijn gemaakt", zegt Grauwet. "Voor de overige 60 procent kopen we verzaagd hout aan. Door die verdeling zijn we minder afhankelijk van de markt. We kunnen moeilijkheden in de leverketen opvangen door onze eigen zagerijen flexibeler in te zetten." Dat is een niet te onderschatten troef in de grondstoffencrisis. Het maakt dat het bedrijf kan blijven leveren, terwijl concurrenten problemen ondervinden door de schaarste aan hout op de markt. Tegelijk kan de groep in alle stadia innoveren en verduurzamen. Het eigen ingenieursbedrijf NoTech is de spil in de innovatie. "Door doorgedreven onderzoek en ontwikkeling kunnen we voor blijven op de sector. We kunnen onze kennis in de groep houden en inzetten op partnerschappen. Zo koopt onze Amerikaanse partner onze productiemachines en technologie in." De circulaire aanpak zit al langer ingebakken in het bedrijf. "We gebruiken PEFC-gecertificeerd hout voor nieuwe pallets", zegt Grauwet. "Wij en de hele houtsector planten meer bomen aan dan we kappen. Vervolgens proberen we de pallets zo lang mogelijk te blijven gebruiken. Bijvoorbeeld via onze dienst PGS Reverse, die gebruikte pallets ophaalt, herstelt en opnieuw in circulatie brengt. De door de bomen opgenomen CO2 blijft in de pallets. Worden ze na een twintigtal keren onbruikbaar, dan dient het hout van die pallets als grondstof voor spaanplaten, die eveneens de CO2 vasthouden. Afval bestaat bij ons niet." Niettemin was een upgrade van de duurzaamheid mogelijk en nodig. " Reculer pour mieux sauter", vat Grauwet het samen. "Dat deden we begin 2021. Omdat er zoveel mogelijkheden zijn om duurzamer te worden, vonden we het moeilijk om prioriteiten te stellen. Na een uitgebreide studie en enquête bij onze stakeholders hebben we onze focus gevonden." Grauwet benadrukt dat je een bedrijf niet alleen kunt verduurzamen. "Bedrijven moeten daarvoor samenwerken met collega's, klanten, leveranciers, sectororganisaties, overheden en ngo's. Wij doen dit met de duurzaamheidsdoelstellingen - de SDG's - van de Verenigde Naties als richtlijn." Grauwet en zijn team stelden drie doelen voorop en namen een projectmanager hernieuwbare energie en een CSR-manager in dienst. CSR staat voor corporate social responsibility of maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). "We kunnen hernieuwbare energie opwekken en gebruiken, waardoor we bijdragen aan doelstelling zeven van de SDG's", zegt Grauwet. "We hebben al onze Belgische vestigingen uitgerust met zonnepanelen. Verder creëren we veel werkgelegenheid, werken we samen met maatwerkbedrijven en richten we onze werkplekken ergonomischer in door robots het zware werk te laten doen." Die acties bevorderen SDG-doelstelling acht over waardig werk en economische groei. Doelstelling twaalf vraagt een verantwoordelijke consumptie en productie. "Daarvoor respecteren we onze businessethiek, werken we met duurzaam hout en herstellen of recycleren we pallets", zegt Grauwet. Duurzaamheid staat de groei van de groep niet in de weg, maakt PGS zich sterk. Het bedrijf gaat er prat op dat het zijn positie op de markt de afgelopen jaren fors heeft versterkt. Het wil dat ook de komende jaren blijven doen, na een periode van consolidatie en het stroomlijnen van de interne processen en IT-systemen. Het kijkt naar nieuwe landen en gaat joint ventures aan, onder meer in Duitsland. Het opent nieuwe zagerijen, onder meer in Frankrijk, en neemt zagerijen en producenten van pallets over in België, Duitsland en andere Europese landen. Het is onduidelijk of de exploderende houtprijs en de schaarste aan hout roet in het eten zullen gooien. De prijs van sommige pallets zou verdubbelen, waardoor kmo's die die pallets gebruiken hun distributie herdenken of misschien zelfs tijdelijk stilleggen. Er is zenuwachtigheid op de markt. "Dit is nooit gezien en we zijn nog niet aan het einde", zegt Luc Grauwet. "Ik verwacht dat de druk op de prijzen zeker tot eind dit jaar aanhoudt. Maar uit deze pandemie en deze palletcrisis zie ik wel gunstig gevolgen voortkomen. Het eenmalige gebruik van pallets zal fors dalen. Er wordt meer en meer nagedacht over de organisatie en de duurzaamheid van logistieke ketens. Iedereen heeft de essentiële waarde van een pallet duidelijk begrepen."