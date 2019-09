Thomas Cook België vraagt aan de handelsrechtbank bescherming tegen zijn schuldeisers. Nochtans valt er in België geld te verdienen met volledig verzorgde vakanties. De prijs van een pakketreis steeg het voorbije decennium sneller dan de algemene consumptieprijzen. En dat wordt er wellicht niet beter op.

Is een doorstart van Thomas Cook België mogelijk nu de moederholding failliet is? Er is zeker een markt in België voor pakketreizen. Thomas Cook had vorig jaar 700.000 Belgische reizigers.

