Het overbruggingsrecht - een vervangingsinkomen voor zelfstandigen getroffen door de coronacrisis - wordt verlengd in mei. De ministerraad heeft daarover een koninklijk besluit goedgekeurd. Dat kondigt minister van Zelfstandigen Denis Ducarme (MR) aan.

Door het overbruggingsrecht kunnen zelfstandigen in hoofdberoep die hun activiteit stopzetten of onderbreken een maandelijks vervangingsinkomen ontvangen van 1.291,69 euro of 1.614,10 euro met gezinslast.

Door de coronacrisis werden de voorwaarden voor maart en april versoepeld. Er komt nu dus een verlenging voor mei. Op 17 april hadden de sociale verzekeringsfondsen al 343.248 aanvragen voor een vervangingsinkomen ontvangen van zelfstandigen die getroffen zijn door de crisis.

