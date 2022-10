De West-Vlaamse zakenman Pascal Vanhalst timmert naarstig aan een Europees industrieel imperium. Als hij daardoor in de schijnwerpers komt, is dat tegen wil en dank. "Je hebt zakenlui die er energie uithalen als ze in de media verschijnen. Pascal Vanhalst is niet zo."

Verschillende Vlaamse families timmerden de voorbije decennia, over de generaties heen, aan grote investeringsportefeuilles. Zo laten ze onze economie bloeien en groeien. Trends brengt maandelijks een belangrijke Vlaamse investeringsfamilie in kaart.

...

De verpakkingsspecialist Abriso-Jiffy. De specialevervenproducent Aalterpaint. De beursgenoteerde petflessenproducent Resilux. En als toemaatje Wijngalerij Crombé, een specialist in wijnen, champagne en sterkedranken in Kortrijk. De West-Vlaamse miljardair Pascal Vanhalst reeg het voorbije jaar in ijltempo de overnames aan elkaar. Begin oktober 2021 werd de verkoop van zijn belang van 40 procent in TVH Parts aan D'Ieteren Groep beklonken. Die transactie, de grootste in de geschiedenis van de beursgenoteerde holding, werd tegen ruim 1,1 miljard euro in de boeken geschreven. TVH Parts in Waregem is een specialist in vervangstukken voor industriële machines, en vooral heftrucks. Het is een wereldspeler, die actief is in 26 landen, met de Verenigde Staten als belangrijkste markt. Paul Vanhalst, die in 2002 overleed in een auto-ongeval, en zijn zoon Pascal waren mee de motor achter de fenomenale groei van TVH. Pascal Vanhalst bleef wel de eigenaar van de tweede tak van TVH, Mateco, dat hoogwerkers, tot 65 meter hoog en 45 meter breed, verhuurt en verkoopt. "De sociale relaties bij Mateco zijn heel goed. Werkgever en werknemers stappen door dezelfde deur", meldt Christ Boucké, de hoofdafgevaardigde van ACV Metea. "Ik heb heel veel respect voor wat de families gerealiseerd hebben. Maar Pascal Vanhalst voerde de sociale onderhandelingen niet persoonlijk. Hij is vooral technisch heel goed. We zagen hem heel geregeld op de werkvloer. Iedereen had hem dan gezien en hij had ook alles gezien. Een imposante figuur. Zonder veel woorden. Je zou echt niet zeggen dat hij steenrijk is als je hem ziet. Pascal ging samen met een arbeider naar de wedstrijden van Club Brugge. Ze zaten naast elkaar, gewoon in de tribune." Met de verkoop van zijn belang in TVH trekt de jonge vijftiger, van wie nauwelijks foto's bestaan en die nog nooit met de media heeft gepraat, steeds meer aandacht. Sterk tegen zijn zin, zeggen ingewijden. "Pascal Vanhalst was heel ongelukkig met de artikels die het voorbije jaar over hem zijn verschenen", fluistert een ex-bestuurder van een van de voormalige spilholdings van de West-Vlaamse miljardair. "Hij heeft diverse bestuurders gebeld met het verzoek niets meer over hem te zeggen. Ik ga me daaraan houden. Dank u voor het begrip." Over Vanhalst wordt nochtans geen onvertogen woord verteld. "Ik ken Pascal zeker al twintig jaar", zegt Kurt Vanryckeghem (cd&v), de burgemeester van Waregem. "Hij is een superondernemer. Hij heeft van TVH een gigantisch bedrijf gemaakt. En toch is hij heel eenvoudig gebleven. Hij zal nooit op de voorgrond treden. Je ziet aan hem niet wat een wereldspeler TVH geworden is. Hij is een typische Zuidwest-Vlaming: met beide voeten op de grond, heel bescheiden. Geen tafelspringer, en heel hartelijk in de omgang." Pascal Vanhalst groeide op tussen de heftrucks en leverde zelf met de vrachtwagen bij klanten. Die leerschool stuurt ook de overnames die hij vandaag doet. "We spreken dezelfde taal. We hebben dezelfde achtergrond. We zijn allebei ondernemers", vindt Jan Dejonghe, de voormalige CEO van Abriso-Jiffy. De West-Vlaamse verpakkingsspecialist kreeg Vanhalst vorige zomer als meerderheidsaandeelhouder. Jan Dejonghe, die 5 procent van de aandelen bezit, blijft bestuurder. "Een ondernemer die zijn bedrijf verkoopt, wil blijven investeren. Geld laten staan op een bankrekening, terwijl de rente negatief is, is onzinnig. Ik ben heel gelukkig met de nieuwe hoofdaandeelhouder. Het is een kwestie van vertrouwen. Het moet klikken, ook omdat na de overname aanzienlijk wordt geïnvesteerd in de bedrijven. Pascal is gepassioneerd door techniek en innovatie. Hij heeft heel veel belangstelling voor machines en het productieapparaat." Nochtans kende Dejonghe Vanhalst niet. "Ik heb hem in 2019 eens ontmoet op Waregem Koerse. Hij was daar toevallig. Hij gedraagt zich trouwens helemaal niet als een miljardair." Ook de eigenaars van Resilux, de broers Dirk en Peter De Cuyper, kenden hem niet. Maar het klikte: de petproducent verdween dit voorjaar van de beurs, na een overnamebod door Vanhalst. De broers behielden 15 procent van de aandelen. "Omdat we allebei heel gemotiveerd zijn", duidt Dirk De Cuyper, die na de overname gedelegeerd bestuurder van Resilux bleef. "Pascal Vanhalst is een rasechte ondernemer, met een industrieel DNA. Hij lééft op de planeet ondernemen. Een joviale man, rechttoe, rechtaan. Hij kent iets van productie en machines, hij wil de productiemachines horen draaien. Ook ik ben een industriemens. Pascal Vanhalst denkt praktisch en is vooruitziend: een optimist, maar wel een nuchtere optimist. Geen investeringsbankier, geen dromer." De spilholding waarmee Pascal Vanhalst zijn vermogen beheert, is de Belgische nv Pava Holding. Het eigen vermogen en het balanstotaal ervan zijn de voorbije twee decennia fors gegroeid (zie tabel Nv Pava Holding in cijfers). In de holding zitten de eigenlijke investeringsvennootschappen, met de naam Quva. Dat letterwoord staat voor het echtpaar Pascal Vanhalst en Kathy Quidousse. Er is een Quva in België en een in Luxemburg, en beide hebben een kantoor dat de investeringen opvolgt. Dat de Belgische nv Quva er zin in heeft, blijkt overduidelijk uit de cijfers. Sinds de oprichting in april vorig jaar werd de tussenholding via twee kapitaalverhogingen met 700 miljoen euro gespekt. Als CEO van Quva trok de West-Vlaamse miljardair een ouwe getrouwe van TVH aan. Jan Nelissen werkte ruim een kwarteeuw voor BNP Paribas Fortis en was de voorbije vijftien jaar de huisbankier van TVH. Dat creëerde een vertrouwensband met Vanhalst. En anders dan de West- Vlaamse miljardair praat Nelissen wel. "We hebben er geen enkel probleem mee dat onze bedrijven worden geportretteerd. Maar de familie heeft geen nieuwswaarde. Pascal Vanhalst vindt dat totaal onbelangrijk", stelt hij. "Je hebt zakenlui die er energie uithalen als ze in de media verschijnen. Pascal Vanhalst is niet zo. Zijn aandacht gaat naar zijn bedrijven." Ook Jan Nelissen onderstreept de technische vaardigheden van Pascal Vanhalst. "Als hij door een fabriek wandelt en een machine ziet waar iets aan mangelt, zal hij ernaartoe lopen. 'Wat scheelt er? Is dat al lang?' En als de motorkap van een vorkheftruck openstaat, kijkt hij eronder. Pascal Vanhalst is heel graag industrieel actief. Zijn energie en zijn geluk haalt hij uit werken met mensen en ondernemingen. Ik denk echt niet dat hij liever zou gaan luieren aan de Middellandse Zee" (lacht). Het investeringsfonds Quva werkt duidelijk anders dan een durfkapitaalfonds. Zo'n fonds koopt doorgaans bedrijven voor enkele jaren en verkoopt ze dan, hopelijk met een meerwaarde. "Wij plakken geen termijn op een investering", benadrukt Jan Nelissen. "Quva investeert voor de volgende generaties. We kijken naar de toekomst en daar nog voorbij. We willen bedrijven voort ontwikkelen. Daarbij doen we ook bijkomende overnames voor de bedrijven in onze portefeuille." Nog een speerpunt is de focus op industrie: marktleiders of toonaangevende bedrijven in hun sector. "Wij kopen geen bedrijven die consumentenproducten maken", benadrukt Jan Nelissen. "We werken met producten voor professionele gebruikers. Het hoofdkantoor van de onderneming moet in een land liggen waar het management een taal spreekt die wij ook spreken: de Benelux, de Duitstalige landen of het Verenigd Koninkrijk. Misschien komt daar nog Scandinavië bij. Al zijn dat wel landen waarvan we de taal niet spreken." Vandaag beheert Quva vijf grote bedrijven, waar het actief in participeert. "We zullen misschien nog een of twee grote overnames doen. Maar we willen niet te veel bedrijven beheren", zegt Jan Nelissen. Mateco, de oudste participatie, sluit ruim een half miljoen verhuurcontracten per jaar en is vooral actief in Europa, naast Chili, Mexico en Panama. In België heet het bedrijf TVH Equipment, als joint venture met de familie Thermote, de andere stichtende familie van TVH. Mateco draait een omzet van 600 miljoen euro met 2.500 werknemers. Patrice Vanhalst, de broer van Pascal, is de zaakvoerder van een van de Belgische filialen. Abriso-Jiffy in Anzegem is de grootste Europese producent van bubbelfolie voor verpakkingen van meubels, glas en elektronica, en het maakt isolatieplaten voor de bouw. Het heeft zeventien fabrieken in twaalf Europese landen, draait 290 miljoen euro omzet en telt 1.700 werknemers. Resilux heeft fabrieken in negen Europese landen en de Verenigde Staten. Vorig jaar haalde het een omzet van 431 miljoen euro, met 950 werknemers. Een investering uit 2018 is die in Suspa. Dat Beierse bedrijf, gevestigd in Nürnberg, maakt gasveren, dempers (bijvoorbeeld voor kofferdeksels) en crashmanagementsystemen, telt 1.800 werknemers en haalt 270 miljoen euro omzet. De vijfde in het rijtje grote bedrijven is het Nederlandse ConDoor Door Solutions. Dat maakt industriële poorten en speciale poorten voor privéwoningen. Het heeft een omzet van 150 miljoen euro met 550 werknemers.