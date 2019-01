Opnieuw miljardendeal in farmasector: Eli Lilly neemt Loxo Oncology over

De overname gebeurt in cash. Het bod, 235 dollar per aandeel, ligt 68 procent hoger dan de prijs van het aandeel Loxo bij sluiting van de beurs vorige week. De raad van bestuur van Loxo steunt het bod. Eli Lilly is van mening dat Loxo Oncology een 'veelbelovend portfolio' heeft van goedgekeurde geneesmiddelen en middelen in ontwikkeling. De overname zou tegen eind maart rond moeten zijn. Volgens Eli Lilly wordt het zijn grootste overname in het domein van kankerbehandeling.

Het aandeel Loxo spurtte maandag in de voorbeurse handel in New York meer dan 60 procent hoger, in de richting van de overnameprijs. Het aandeel Eli Lilly ging na de aankondiging daarentegen ruim 2,5 procent lager.

Het is de tweede miljardendeal in de farmasector in enkele dagen tijd. Donderdag maakte het Amerikaanse farmabedrijf Bristol-Myers Squibb bekend het biofarmabedrijf Celgene over te nemen voor 74 miljard dollar (zowat 65 miljard euro). Dat is de duurste deal ooit in de sector.