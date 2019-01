Amerikaanse farmareus Bristol-Myers Squibb koopt sectorgenoot voor 74 miljard dollar

Het gecombineerde bedrijf wordt een toonaangevende producent van behandelingen van onder meer kanker, ontstekingen en auto-immuunaandoeningen. Het nieuwe bedrijf zal negen producten in portefeuille hebben die meer dan een miljard dollar per jaar verkopen.

Met de overname krijgt Bristol-Myers Squibb onder meer het blockbuster kankermedicijn Revlimid in handen. Aandeelhouders van Celgene krijgen een aandeel Bristol-Myers Squibb en 50 dollar cash per aandeel Celgene. Dat is een premie van 54 procent bovenop de slotkoers van het aandeel Celgene op 2 januari.

Na de transactie houden aandeelhouders van Bristol-Myers Squibb zowat 69 procent van het nieuwe bedrijf in handen, en die van Celgene ongeveer 31 procent. Inclusief schulden, zo berekende het financiële persbureau Bloomberg, gaat het om een recorddeal van 88 miljard dollar.

Verwacht wordt dat de deal afgerond wordt in het derde kwartaal van 2019. De aandelen Bristol-Myers Squibb daalden voorbeurs met 12 procent tot 46,14 dollar, terwijl Celgene-aandelen met 32 procent stegen tot 88,06 dollar.