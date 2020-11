Het verpakkingsbedrijf conTeyor heeft een herbruikbaar chirurgisch mondmasker ontwikkeld. Het is daarmee, naar eigen zeggen, het eerste Belgische bedrijf met een duurzaam alternatief voor het wegwerpmasker dat aan de Europese normen voldoet.

"Mondmaskers zijn een interessante nieuwe markt, ook op de lange termijn", stelde Orm Verberne, de CEO van het Belgische verpakkingsbedrijf conTeyor, begin september in Trends. Sinds de uitbraak van de coronapandemie produceert het bedrijf in Europa en Noord-Amerika herbruikbare communitymaskers voor de zakelijke markt. Nu wordt het mondmaskergamma uitgebreid met een herbruikbaar chirurgisch (type I) mondmasker dat voldoet aan de Europese norm (EN 14683)."De Europese norm stelt dat 95 procent van de deeltjes die zo groot zijn als een bacterie moeten worden tegengehouden. De weerstand die de gebruiker ervaart moet kleiner zijn dan 40 pascal per vierkante centimeter. Ons herbruikbaar en wasbaar chirurgische masker voldoet aan beide criteria", zegt Verberne. ConTeyor liet meer dan 150 testen uitvoeren bij de gecertificeerde labo's van Centexbel, Eurofins en Nelson (VS). Het bedrijf heeft inmiddels een patent aangevraagd.Orm Verberne ziet in de ziekenhuiswereld veel belangstelling voor het herbruikbaar chirurgisch masker. "Naast het duurzame aspect waar in de sector veel oog voor is, is men op deze manier minder gevoelig voor eventuele tekorten en spreidt men het risico. Duurzaamheid zit in ons DNA en met dit product hopen we voor een echte verandering in de markt te zorgen", stelt de topman.Naast de ontwikkeling van het herbruikbare chirurgische mondmasker werkt het ontwikkelingsteam van conTeyor ook verder aan de filtereigenschappen van de herbruikbare communitymaskers. "Ons nieuwe herbruikbare communitymasker is nu ook getest op de Viral Filtration Efficiency (VFE) met betrekking tot de effectiviteit van virussen zoals het coronavirus. Ons masker haalt de norm van de American Society for Testing and Materials (ASTM)", claimt Orm Verberne.Testen en certificaten zijn essentieel voor de geloofwaardigheid en de effectiviteit van de stoffen mondmaskers. In het begin van de coronacrisis werd in ons land nog een beroep gedaan op de zogenaamde 'huisvlijt' om zelf stoffen mondmaskers ineen te knutselen. Vandaag worden er vragen gesteld over de efficiëntie van sommige stoffen mondmaskers. "Het is niet onterecht dat men daar vragen over stelt", zegt Lieven Zwanenpoel, de woordvoerder van APB, de Algemene Pharmaceutische Bond. "Stoffen mondmaskers hebben het voordeel dat ze herbruikbaar zijn, maar het zijn geen medische hulpmiddelen en worden dus niet noodzakelijk getest. Chirurgische maskers hebben een CE-markering en zijn dus wel degelijk gevalideerd en bieden kwaliteitsgaranties qua filtratiecapaciteit en ademhalingscomfort."Nu de lagere scholen straks weer openen, gaan er stemmen op om ook 6- tot 12-jarigen aan te moedigen om een mondmasker te dragen. Viroloog Steven Van Gucht van Sciensano twijfelt aan het feit dat jonge kinderen een mondneusmasker correct kunnen dragen. Daardoor zou het volgens de wetenschapper vrij zinloos zijn om de kinderen de verplichting van een masker op te leggen. Producenten zoals conTeyor hebben herbruikbare mondkapjes voor kinderen in het aanbod. Ook chirurgische maskers voor kinderen zijn op de markt te vinden. Verschillende webshops bieden ze aan en ze zijn ook beschikbaar in de apotheek.