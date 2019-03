Ook TUI zet Boeing 737 Max 8 aan de grond

Vier van de 52 vliegtuigen in de vloot van vakantiemaker TUI in België zijn van het inmiddels beruchte type Boeing 737 Max 8, dat in vijf maanden twee keer is gecrasht. Begin vorig jaar kwam het eerste toestel in de vloot in België. Ze draaien volop, met 400 tot 500 vlieguren per maand per toestel.

Het hoofdkantoor van TUI heeft beslist dat de toestellen voorlopig aan de grond zullen worden gehouden. Dat zal dus ook in België zo gebeuren.

TUI is daarmee de zoveelste in de rij. Het Verenigd Koninkrijk, Australië, China, Ethiopië, en Indonesië houden de Boeing 737 Max 8 al aan de grond. Voeg daar heel wat luchtvaartmaatschappijen, in Argentinië, Brazilië, India, Mexico en Zuid-Afrika aan toe. Ook Singapore Airlines houdt de toestellen aan de grond.

TUI in België had goede ervaringen met de toestellen. Het vond ze betrouwbaar en veilig. Volgens onze informatie zwichtte de groep onder toenemende consumentendruk voor de nu genomen maatregel.

De Amerikaanse luchtvaartautoriteiten FAA verklaarden de voorbije nacht dat het toestel veilig en vliegwaardig is. Ook de Europese luchtvaartautoriteiten EASA zien voorlopig geen redenen waarom ze de Boeing 737 Max 8 aan de grond zouden moeten houden.