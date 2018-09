Marianne Thyssen: 'Ryanair moet Belgisch arbeidsrecht onmiddellijk toepassen'

In een brief aan de vakbonden had Ryanair gezegd bereid te zijn om haar Belgische personeel vanaf 2020 volgens het Belgische recht te behandelen.

Maar volgens Europees commissaris voor Werk Thyssen is dat te laat. "De regels zijn duidelijk", zegt Thyssen in een toelichting aan VRT NWS.

"De Europese regels op het vlak van welk arbeidsrecht van toepassing is op het vliegend personeel zegt dat de 'home base rule' telt'. Dat wil zeggen dat het de plaats is die telt waar het personeel vertrekt, niet het land waarvoor de maatschappij vliegt. Met andere woorden: voor België moet de Belgische arbeidswet worden toegepast, en dat is niet nodig over twee of drie jaar, maar dat is nodig vanaf morgen", verduidelijkt ze.

Nu valt het personeel van Ryanair in België onder het Ierse arbeidsrecht. Dat veranderen naar het Belgische recht, dat een betere sociale bescherming biedt, is een van de belangrijkste eisen van de vakbonden. De bonden hadden gevraagd dat Ryanair vanaf 2019 al het Belgische arbeidsrecht zou toepassen.

Het boordpersoneel van Ryanair heeft voor vrijdag 28 september een stakingsactie aangekondigd in België, Duitsland, Nederland, Italië en Spanje. De directie van Ryanair wil dat die actie wordt afgeblazen.