Er is een tweede overnemer voor de 29 resterende winkels van Thomas Cook Retail België. Dat meldt de curator. Het gaat om een nieuw opgerichte vennootschap met ambities in de toeristische sector. Die neemt de inboedel van de winkels over en toont interesse in de huurcontracten. Over het personeel staan geen bepalingen in het akkoord dat de curator heeft gesloten.

Eerder nam het Spaanse Wamos 62 van de 91 winkels van het failliete Thomas Cook Retail België over.