ExxonMobil trekt zich terug uit Rusland wegens de Russische invasie in Oekraïne. Dat heeft de Amerikaanse energiereus dinsdagavond aangekondigd.

'We veroordelen de Russische militaire acties', klinkt het. Het bedrijf zegt de mensen in Oekraïne te steunen en spreekt zich uit voor een sterke internationale reactie tegen Rusland.

ExxonMobil stapt uit het olie- en gasproject Sakhalin 1, waarin het samen met het Russische Rosneft en Indiase en Japanse partnerbedrijven betrokken was. Ook investeringen in nieuwe projecten in Rusland worden door het Amerikaanse concern wegens de huidige situatie opgeschort.

ExxonMobil volgt met de terugtrekking uit Rusland concurrenten BP en Shell. De exit uit Rusland zou die bedrijven erg veel geld kunnen kosten. ExxonMobil heeft nog geen informatie gegeven over de kosten, maar die zouden in de miljarden lopen.

Het Amerikaanse concern is al decennialang actief in Rusland en heeft een belang van 30 procent in het Sakhalin 1-project

