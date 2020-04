De discussie over het al dan niet uitstellen van de zomersolden houdt aan. Nu pleiten ook de meubelwinkels voor het behoud van de soldenperiode in de maand juli.

Terwijl alle non-foodwinkels nog dicht zijn, woedt de discussie over het al dan niet uitstellen van de zomersolden in alle hevigheid. De zelfstandigenorganisatie Unizo en de quasi voltallige modesector pleiten voor een uitstel van de soldenperiode tot minstens 1 augustus.

Open Vld-fractieleider Egbert Lachaert diende een wetsvoorstel in om de solden te starten op 15 augustus. Afgelopen weekend liet minister van Economie Nathalie Muylle (CD&V) verstaan dat zo'n uitstel er wellicht komt, maar ze moet daarover nog overleggen met haar collega Denis Ducarme (MR), de minister van Middenstand en Zelfstandigen.

Vrees voor bloedbad

De handelsfederatie Comeos is niet gewonnen voor een uitstel van de zomersolden tot augustus. En ook Navem, de sectororganisatie die de meubelhandelaars groepeert, vindt het geen goed idee om de zomersolden uit te stellen. "Als de meubelsector het momentum van de solden verliest, dan vrezen we voor een waar bloedbad", stelt Tom Steenhoudt van Navem in een persbericht.

Volgens Navem, die 110 leden telt, goed voor 350 winkels, zal de opstart van de winkels na de gedwongen sluiting sowieso al niet gemakkelijk zijn. "Als dan een belangrijke verkoopperiode nog eens naar achteren geschoven wordt, is het hek helemaal van de dam", stelt de sectororganisatie. "Bij een verplaatsing van de soldenperiode zullen meubelhandelaars van maart tot september nagenoeg geen inkomsten hebben", klinkt het.

Volgens de meubelsector is het wishful thinking dat de sector bij een heropening zal kunnen starten tegen het normale prijsniveau. Navem roept de beleidsmakers op de soldenperiode in juli aan te houden.

Terwijl alle non-foodwinkels nog dicht zijn, woedt de discussie over het al dan niet uitstellen van de zomersolden in alle hevigheid. De zelfstandigenorganisatie Unizo en de quasi voltallige modesector pleiten voor een uitstel van de soldenperiode tot minstens 1 augustus.Open Vld-fractieleider Egbert Lachaert diende een wetsvoorstel in om de solden te starten op 15 augustus. Afgelopen weekend liet minister van Economie Nathalie Muylle (CD&V) verstaan dat zo'n uitstel er wellicht komt, maar ze moet daarover nog overleggen met haar collega Denis Ducarme (MR), de minister van Middenstand en Zelfstandigen.De handelsfederatie Comeos is niet gewonnen voor een uitstel van de zomersolden tot augustus. En ook Navem, de sectororganisatie die de meubelhandelaars groepeert, vindt het geen goed idee om de zomersolden uit te stellen. "Als de meubelsector het momentum van de solden verliest, dan vrezen we voor een waar bloedbad", stelt Tom Steenhoudt van Navem in een persbericht.Volgens Navem, die 110 leden telt, goed voor 350 winkels, zal de opstart van de winkels na de gedwongen sluiting sowieso al niet gemakkelijk zijn. "Als dan een belangrijke verkoopperiode nog eens naar achteren geschoven wordt, is het hek helemaal van de dam", stelt de sectororganisatie. "Bij een verplaatsing van de soldenperiode zullen meubelhandelaars van maart tot september nagenoeg geen inkomsten hebben", klinkt het.Volgens de meubelsector is het wishful thinking dat de sector bij een heropening zal kunnen starten tegen het normale prijsniveau. Navem roept de beleidsmakers op de soldenperiode in juli aan te houden.