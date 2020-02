AB InBev ondervindt problemen op de belangrijke biermarkten Brazilië, China en de Verenigde Staten. Door het coronavirus zag de wereldwijde marktleider in China 170 miljoen dollar brutowinst verdampen. "Nee, wij zijn niet tevreden met onze resultaten", zegt CEO Carlos Brito.

AB InBev plakt als eerste brouwer een concreet getal op het verlies door de uitbraak van het coronavirus in China. De eerste twee maanden van dit jaar verdampten 285 miljoen dollar opbrengsten en een brutowinst (ebitda) van 170 miljoen dollar door het virus. Eerder hadden ook Heineken en Carlsberg gewaarschuwd voor de impact van de epidemie, zonder dat ze daar cijfers over gaven. Op twee landen na was China vorig jaar het land waar AB InBev de meeste omzet boekte, en het was het nummer vier in brutowinst.

CEO Carlos Brito gaf deze ochtend duiding bij de problemen in China. "De uitbraak van het coronavirus viel ongeveer samen met het Chinese Nieuwjaar, in de laatste week van januari. In februari viel het openbare leven al voor een stuk stil. Ook het nachtleven in China is stilgevallen. De restaurants en de nachtclubs zijn dicht. Onze ploegen in China zijn sinds twee weken weer aan de slag. Maar de toestand evolueert nog elke dag. De cijfers die we nu vermelden, zijn gebaseerd op onze huidige inschatting."

Het Amerikaanse merk Budweiser is de marktleider in het Chinese nachtleven. Maar na jaren van onstuimige groei van de premiumpils - China werd de belangrijkste markt voor de Amerikaanse pils - vielen de volumes van Budweiser vorig jaar terug met circa 5 procent. "De consumenten hebben in dat segment meer keuze", meldde Carlos Brito. Zo trekt de Deense brouwer Carlsberg met zijn premiumbieren steeds meer naar de grote steden in China. Ondanks de volumedaling in China - alle bieren gaan er samen met 3 procent achteruit - groeide de omzet van AB InBev toch nog met 3 procent, en ook de winst nam toe. Dat was te danken aan de groei met dubbele procenten van de superpremiummerken, waaronder het Belgische witbier Hoegaarden.

Niet tevreden

De beurskoers van AB InBev reageert negatief op de resultaten. Dat is niet enkel het gevolg van het negatieve sentiment door het coronavirus. De brouwer verwacht dat de brutowinst in het eerste kwartaal van dit jaar met 10 procent kan dalen. Toch kan de winst voor het volledige boekjaar 2020 uiteindelijk 2 tot 5 procent hoger liggen dan in 2019. "De hoofdbrok van die winstgroei verwachten we in de tweede jaarhelft", liet Carlos Brito verstaan.

De concurrenten Carlsberg en Heineken toonden zich optimistischer bij de bekendmaking van hun jaarresultaten over 2019. Beide brouwers gaan uit van een winstgroei van circa 5 procent in 2020, al hebben ook zij gewaarschuwd voor de impact van het coronavirus. "Wij zijn dus niet tevreden met onze resultaten", verzuchtte Carlos Brito tijdens de persconferentie. "We hebben vorig jaar onder onze verwachtingen gepresteerd." De totale opbrengsten stegen weliswaar met 4,3 procent en de volumes met 1,1 procent. Maar de winstgevendheid ging achteruit, omdat de kosten nog sterker zijn toegenomen.

Van de vier belangrijkste winstmarkten - de Verenigde Staten, Brazilië, Mexico en China - presteert enkel Mexico heel overtuigend. In Brazilië zag AB InBev weliswaar de omzet en de volumes groeien. De marktleider verkocht er vorig jaar ruim 80 miljoen hectoliter bier, een groei met meer dan 3 procent. Dat is beter dan de algemene marktgroei met 2,4 procent. Maar de volumegroei ging bij AB InBev duidelijk ten koste van de winstgroei: de bedrijfswinst daalde met meer dan een tiende.

De tweestrijd met het Nederlandse Heineken, met 20 procent marktaandeel het nummer twee, wordt grimmiger. Ook Heineken groeide fors in Brazilië. Het gelijknamige premiummerk groeide met dubbele procenten in volume. Daarmee werd Brazilië vorig jaar het land waar het premiummerk het meest werd geconsumeerd.

Verenigde Staten

In de Verenigde Staten, goed voor 30 procent van de groepswinst en daarmee de grootste markt voor AB InBev, kan de brouwer al evenmin overtuigen. AB InBev, dat in volume goed is voor 42 procent van de markt, verloor er marktaandeel. Volgens de brouwersvereniging Beer Institute ging de algemene biermarkt vorig jaar met 1,7 procent achteruit, naar circa 234 miljoen hectoliter. AB InBev verloor zelf 2,4 procent in volume en dook met een verkoop van minder dan 99 miljoen hectoliter onder de psychologische drempel van 100 miljoen hectoliter. De omzet ging weliswaar nog een luttele halve procent omhoog en de winst met een schaarse 0,3 procent.

De zwakke prestaties zijn vooral het gevolg van het aanhoudende verlies van traditionele pisbieren zoals Bud Light en Budweiser. Speciaalbieren veroverden al ruim 30 procent marktaandeel in de Verenigde Staten. Het nieuwste product is hard seltzer (bier met spuitwater en een fruitsmaak). Dat segment snelde vorig jaar met 250 procent vooruit en heeft een aandeel van 3 procent op de biermarkt. Maar vooral concurrenten zijn op de nieuwe rage van hardseltzerbieren gesprongen.

Zuid-Afrika

Er zijn nog meer negatieve elementen in de jaarcijfers. In Zuid-Afrika, het belangrijkste land op het Afrikaanse continent voor de brouwer en de bakermat van het in 2016 overgenomen SABMiller, zag AB InBev zijn winst dalen. Dat kwam onder meer doordat het bedrijf te weinig marktaandeel heeft in het premiumsegment. Heineken daarentegen beleefde een uitstekend 2019 in Zuid-Afrika, met een volumegroei in dubbele procenten van het gelijknamige premiummerk. Gevolg: de Nederlandse brouwer verhoogt zijn productiecapaciteit.

Nog een probleem is dat de kernmerken achteruitgingen bij AB InBev. Dat zijn de nationale pilsmerken, zoals Jupiler in België. Carlsberg zag zijn kernmerken dan weer groeien.

Positief nieuws

Toch is er ook positief nieuws te melden. Eén: het Mexicaanse merk Corona boekte vorig jaar een omzetgroei met ruim een vijfde buiten Mexico. Twee: de groep behoudt haar brutodividend van 1,8 euro en belooft de volgende jaren een hoger dividend. Drie: AB InBev verlaagt stelselmatig zijn schuldenlast. Dat komt de solvabiliteit ten goede (zie tabel). Bovendien verlaagt het bedrag aan jaarlijks terug te betalen schulden, wat de nettowinst verhoogt en de liquiditeitspositie verbetert.

jaarcijfers AB InBev © AB InBev

