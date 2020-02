Het aandeel van de bierreus AB InBev krijgt vandaag rake klappen, na tegenvallende resultaten. En toch krijgt CEO Carlos Brito voor 2019 een hogere bonus uitgekeerd dan voor de resultaten van 2018. Dat komt vooral door de beter dan verwachte halfjaarresultaten van 2019.

Het loon van Carlos Brito wordt onder meer in de vorm van een bonus uitgekeerd. Dat is een variabel loon, op basis van het behalen van bepaalde doelstellingen. Het gaat bijvoorbeeld om financiële doelen een rol, zoals een goed evenwicht tussen een hogere omzet en het aandikken van de kasstroom. Een andere omzetgroei moet dus geld opleveren. Daarnaast spelen ook criteria rond duurzaamheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid en ethiek.

CEO Carlos Brito ziet zijn bonus voor 2019 groeien tegenover die van 2018, ondanks de tegenvallende financiële prestaties vorig jaar. Carlos Brito krijgt bovenop zijn 'gewoon' loon van 1,46 miljoen euro (dat de voorbije jaren ongewijzigd bleef) een bonus van 179 procent. De bonus bedraagt daarmee 2,61 miljoen euro. Voor 2018 moest de CEO genoegen nemen met een bonus van slechts 0,73 miljoen euro.

Aandelen kopen en krijgen

Die bedragen verdwijnen niet noodzakelijk volledig in de zakken van Brito. De CEO kan met een deel van zijn bonus (maximaal 60% van de bonus) aandelen AB InBev kopen. Tot vorig jaar was dat met een korting van een tiende opde beurskoers, vanaf 2020 wordt het een korting van een vijfde. De CEO moet die aandelen wel minimaal vijf jaar bijhouden. Als teken van dat vertrouwen in zijn eigen bedrijf, krijgt hij er dan een aantal gratis aandelen bovenop. Met zijn bonus van 2018 kocht Brito 5230 aandelen, en AB InBev gaf hem er 21.320 gratis bij. Op basis van de huidige beurskoers zijn die 1,47 miljoen euro waard.

Ook met zijn bonus van 2019 kocht Carlos Brito al aandelen. Het bedrijf maakt dat mogelijk: de bonus wordt in twee schijven uitgekeerd, per halfjaar. Op 25 juli vorig jaar presenteerde AB InBev beter dan verwachte cijfers voor het tweede kwartaal. De beurskoers klom de daaropvolgende dagen boven 90 euro.

De kocht CEO in de zomer 15.244 aandelen, en hij kreeg er 61.422 gratis bovenop. Ondanks de zware teruval zijn die tezamen goed voor meer dan 4,2 miljoen euro. Dat is dus al meer dan het gerapporteerde bonusbedrag. De CEO kan de aandelen weliswaar ten vroegste in de zomer van 2024 verkopen.

Opties voor de lange termijn

Tenslotte krijgt het topmanagement ook nog opties voor de lange termijn. Vreemd genoeg maakt het jaarverslag van 2019 geen melding van opties voor Carlos Brito. Andere leden van de topdirectie kregen die wél. Vorig jaar kreeg de CEO nog bijna 360.000 opties die hij in aandelen kan omzetten. Maar de uitoefenprijs voor omzetting in een aandeel bedraagt ruim 94 euro. De beurskoers is vandaag gevoelig lager.

Lees ook: Ook AB InBev lijdt onder het coronavirus

Het loon van Carlos Brito wordt onder meer in de vorm van een bonus uitgekeerd. Dat is een variabel loon, op basis van het behalen van bepaalde doelstellingen. Het gaat bijvoorbeeld om financiële doelen een rol, zoals een goed evenwicht tussen een hogere omzet en het aandikken van de kasstroom. Een andere omzetgroei moet dus geld opleveren. Daarnaast spelen ook criteria rond duurzaamheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid en ethiek.CEO Carlos Brito ziet zijn bonus voor 2019 groeien tegenover die van 2018, ondanks de tegenvallende financiële prestaties vorig jaar. Carlos Brito krijgt bovenop zijn 'gewoon' loon van 1,46 miljoen euro (dat de voorbije jaren ongewijzigd bleef) een bonus van 179 procent. De bonus bedraagt daarmee 2,61 miljoen euro. Voor 2018 moest de CEO genoegen nemen met een bonus van slechts 0,73 miljoen euro.Die bedragen verdwijnen niet noodzakelijk volledig in de zakken van Brito. De CEO kan met een deel van zijn bonus (maximaal 60% van de bonus) aandelen AB InBev kopen. Tot vorig jaar was dat met een korting van een tiende opde beurskoers, vanaf 2020 wordt het een korting van een vijfde. De CEO moet die aandelen wel minimaal vijf jaar bijhouden. Als teken van dat vertrouwen in zijn eigen bedrijf, krijgt hij er dan een aantal gratis aandelen bovenop. Met zijn bonus van 2018 kocht Brito 5230 aandelen, en AB InBev gaf hem er 21.320 gratis bij. Op basis van de huidige beurskoers zijn die 1,47 miljoen euro waard.Ook met zijn bonus van 2019 kocht Carlos Brito al aandelen. Het bedrijf maakt dat mogelijk: de bonus wordt in twee schijven uitgekeerd, per halfjaar. Op 25 juli vorig jaar presenteerde AB InBev beter dan verwachte cijfers voor het tweede kwartaal. De beurskoers klom de daaropvolgende dagen boven 90 euro.De kocht CEO in de zomer 15.244 aandelen, en hij kreeg er 61.422 gratis bovenop. Ondanks de zware teruval zijn die tezamen goed voor meer dan 4,2 miljoen euro. Dat is dus al meer dan het gerapporteerde bonusbedrag. De CEO kan de aandelen weliswaar ten vroegste in de zomer van 2024 verkopen.Tenslotte krijgt het topmanagement ook nog opties voor de lange termijn. Vreemd genoeg maakt het jaarverslag van 2019 geen melding van opties voor Carlos Brito. Andere leden van de topdirectie kregen die wél. Vorig jaar kreeg de CEO nog bijna 360.000 opties die hij in aandelen kan omzetten. Maar de uitoefenprijs voor omzetting in een aandeel bedraagt ruim 94 euro. De beurskoers is vandaag gevoelig lager.