De economie in de VS heeft in mei veel beter gepresteerd dan verwacht.

In de Verenigde Staten zijn er in mei 2,5 miljoen banen bijgekomen, blijkt uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van Arbeid. Een verrassing, want in april was er nog sprake van een enorme terugval van 20,7 miljoen banen als gevolg van de coronacrisis. Economen gepolst door Reuters hielden voor mei overigens rekening met een terugval van nog eens 8 miljoen banen.

De werkgelegenheid in mei nam vooral sterk toe in de horeca, waar er 1,4 miljoen banen bijkwamen tegenover een verlies van 5,4 miljoen banen in april en 633.000 banen in maart. De werkgelegenheid nam ook toe in de sectoren bouw, onderwijs, gezondheidszorg en retail, meldt het ministerie, maar bij de overheid gingen er vorige maand wel 585.000 banen verloren.

Door de verrassende banengroei daalt het werkloosheidspercentage in de VS van 14,7 procent in april tot 13,3 procent in mei. Hoewel het aantal werklozen volgens de officiële cijfers van het ministerie van Arbeid gedaald is met 2,1 miljoen zitten er nog steeds 21 miljoen Amerikanen zonder werk. Dat zijn er 15,2 miljoen meer dan in februari. Het werkloosheidspercentage ligt sinds februari 9,8 procent hoger.

President Trump reageerde via Twitter alvast verheugd op het positieve banenrapport van vrijdag.

Really Big Jobs Report. Great going President Trump (kidding but true)! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 5, 2020

