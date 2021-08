Onno van de Stolpe, oprichter en CEO van Galapagos, gaat met pensioen. Dat heeft het beursgenoteerde Belgisch-Nederlandse biotechbedrijf maandagavond aangekondigd.

Van de Stolpe richtte Galapagos mee op in 1999. In 2019 werd hij verkozen tot Trends Manager van het Jaar. Hij blijft nog CEO tot een opvolger is aangesteld. De externe zoektocht is begonnen, zo meldt het bedrijf.

'In de afgelopen 20 jaar heeft Onno een van de belangrijkste biotechnologiebedrijven in Europa opgebouwd, en het bedrijf gebracht van een jonge start-up tot een beursgenoteerde onderneming die onlangs zijn eerste goedgekeurde medicijn lanceerde', zegt Raj Parekh, voorzitter van Galapagos over Van de Stolpe.

Begin dit jaar gaf Van de Stolpe nog dit interview aan Trends: Onno van de Stolpe (Galapagos): 'Het is nog altijd 'think big', maar de big zal wat langzamer komen'

