Onno van de Stolpe (Galapagos): 'De lat heel hoog leggen, is mijn credo'

Drie vragen aan Onno van de Stolpe

Hoe staat Galapagos er financieel voor?

ONNO VAN DE STOLPE. "We hebben na de positieve testresultaten voor filgotinib meteen een kapitaalverhoging van 345 miljoen dollar gedaan. Volgend jaar wordt een duur jaar door de vele trials, en dan wil je niet dat mensen twijfelen aan onze liquiditeitspositie. Galapagos is een van de best gekapitaliseerde biotechbedrijven ter wereld, met een oorlogskas van 1,3 tot 1,4 miljard euro. Voor een bedrijf als het onze is het ook heel belangrijk heel veel geld te hebben om in onderhandelingen met farmabedrijven sterk te staan."

Wat is het potentieel van Galapagos?

VAN DE STOLPE. "Dat is enorm, en niet alleen door filgotinib. We hebben nog twee belangrijke programma's, voor IPF (de dodelijke longziekte ideopatische longfibrose, nvdr) en voor artrose. Op dat laatste - naast alzheimer de grootste ziekte die nog niet te behandelen is - hebben we de Amerikaanse rechten. Als twee van de drie programma's er komen, zijn we allicht al meer waard dan UCB. We zijn tegen 7 euro naar de beurs gegaan en nu we dicht bij 100 euro staan, zeggen sommigen dat onze upside weg is. Maar in onze sector werkt dat zo niet. De risico's zijn er deels uit, dus is de upside nog even groot als toen we op 10 euro stonden."

Galapagos moet het grootste biotechbedrijf in Europa worden.

VAN DE STOLPE. "De lat heel hoog leggen, is altijd mijn credo geweest. Dat we als zo'n klein bedrijf en tegen concurrenten als Pfizer, Lilly en AbbVie mogelijk het beste medicijn tegen reuma hebben, is een droom. Dat roepen van 'we willen de grootste van Europa worden', was een ambitie en ook wel de bravoure van een Hollander ( lacht). Maar het is binnen handbereik. En als je kijkt naar de wereldwijde biotech, zitten we in de top dertig, en daarin kunnen we nog een boel plaatsen stijgen."

Wat doet het bedrijf?

De geneesmiddelenontwikkelaar is de vaandeldrager van de biotechsector in België en Nederland, vooral sinds hij in september positieve testresultaten publiceerde voor filgotinib als behandeling van reumatoïde artritis. Daarmee deed Galapagos een grote stap richting een commerciële lancering van filgotinib voor reuma. Analisten schatten dat filgotinib Galapagos op termijn jaarlijks een handvol miljarden euro's kan opleveren, omdat het mogelijk ook kan dienen voor andere ziektes. Bovendien broedt het op andere potentiële blockbusters, medicijnen die jaarlijks minstens een miljard opleveren.

Vandaar de keuze

Van de Stolpe staat al twee decennia erg zichtbaar op de barricaden voor Galapagos en heeft veel geloofwaardigheid in de volatiele biotechsector. Gedrevenheid en vastberadenheid vormen zijn handelsmerk. De welbespraakte CEO kan mensen mobiliseren en is een gewiekste onderhandelaar, die zich nooit van de wijs heeft laten brengen door het afhaken van een machtige farmapartner. Hij slaagde er telkens in een andere partner én een betere deal te versieren.

Het markantste feit van het afgelopen jaar

"De fase 3-testdata voor filgotinib, een enorme mijlpaal", zegt Van de Stolpe. "Vaak lukken trials niet, maar die data waren spectaculair." Volgend jaar volgen meer data over fase 3. "Die zullen waarschijnlijk niet teleurstellen. Wij twijfelen niet aan de effectiviteit van het medicijn, en zijn ervan overtuigd dat het op de markt komt."

De belangrijkste uitdaging

"De cultuur van Galapagos bewaken. We halen veel mensen uit de farmasector en het is mijn taak te zorgen dat die meegaan in de cultuur van Galapagos, dus minder gestructureerd, meer opportunistisch en sneller. En ik wil onze onafhankelijkheid bewaren. Ik vrees dat innovatie verloren gaat als we een onderdeel van een farmaconcern worden. Het is ook in het belang van investeerders: de premie die ze opstrijken bij een overname verbleekt bij de meerwaarde die we kunnen creëren als zelfstandig bedrijf."