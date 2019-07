Galapagos bestaat twintig jaar. CEO Onno van de Stolpe, de drijvende kracht achter het succes van het Belgisch-Nederlandse biotechbedrijf, maakt de balans op en schetst de toekomst voor zichzelf en het bedrijf. "Ik heb de critici de mond gesnoerd."

Voor de beleggers van het eerste uur is Onno van de Stolpe al lang een held, maar sinds de publicatie van verbazend sterke finale testresultaten voor filgotinib, het kandidaat-medicijn ter behandeling van reuma enkele maanden geleden, wordt de 59-jarige Nederlander alom bejubeld. Dankzij die resultaten spurt Galapagos naar de marktintroductie van zijn eerste medicijn, waarmee het de strijd kan aangaan met 's werelds best verkochte geneesmiddel, Humira. Bovendien groeien de kansen zienderogen dat filgotinib ook voor andere ziektes kan worden ingezet en pronkt Galapagos met een even brede als beloftevolle pijplijn.

...