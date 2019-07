Vooral buitenlanders tellen vandaag hun centen als hoofdaandeelhouders van Galapagos, zegt Trends-hoofdredacteur Daan Killemaes.

De Belgische biotech is van wereldklasse, maar er staat nog geen kroon op het werk. Nog altijd is geen enkel Belgisch biotechbedrijf erin geslaagd de markt te veroveren met een zelf ontwikkeld geneesmiddel. Die heilige graal blijft onvindbaar. Oxurion wist met Jetrea de markt te bereiken, maar de commercialisatie van het oogmedicijn flopte. Ablynx stond klaar om de klus te klaren met een middel tegen een zeldzame bloedziekte, maar werd overgenomen door de Franse farmareus Sanofi. Andere bedrijven, zoals Argenx en Mithra moeten nog een paar gevaarlijke hordes nemen. Jaren werk en tot honderden miljoen euro's kunnen in rook opgaan, als de middelen toch niet veilig blijken. Nog andere bedrijven, zoals Bone Therapeutics, zitten op beloftevolle moleculen, maar kijken naar de bodem van hun kas, waardoor ze een groot stuk van hun potentieel moeten verkopen om z...