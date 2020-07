De uitbraak van het coronavirus had een zware impact op de resultaten van de Belgische staaldraadfabrikant Bekaert. De geconsolideerde omzet daalde in de eerste jaarhelft met maar liefst 20 procent tot 1,77 miljard euro. Maar door te snoeien in de kosten hield de winstgevendheid beter stand, met een winstmarge (ebit) van 5,2 procent in het eerste halfjaar. In dezelfde periode vorig jaar werd een winstmarge van 5,7 procent gerealiseerd.

De coronapandemie had onder meer een impact op de vraag naar autobanden. In het tweede kwartaal was er 40 procent minder vraag, maar tegen het einde van deze periode merkte Bekaert wel "tekenen van herstel". Ook de bouwmarkten werden getroffen door de talrijke lockdowns, "behalve in China waar stimulusprogramma's een boost gaven aan infrastructuurinvesteringen". Andere sectoren waar Bekaert actief is -landbouw, nutsvoorzieningen en mijnbouw- waren dan weer minder geïmpacteerd door corona.

De impact door corona bedroeg voor Bekaert in de eerste jaarhelft 138 miljoen euro, zegt topman Oswald Schmid. Zowat 100 miljoen euro kon met maatregelen opgevangen worden. De invoering van tijdelijke werkloosheid en fabriekssluitingen droeg 52 miljoen euro bij. Betere segmentatie, productportfolio-innovaties, en een gedaalde aanwezigheid in toepassingen met lage marges zorgden voor een sterkere businessmix en droegen 17 miljoen euro bij. De impact van recente herstructurerings- en besparingsprogramma's voegde nog eens 30 miljoen euro toe. De topman benadrukt vrijdag dat Bekaert acties zal blijven ondernemen ter verbetering van de prestaties.

Schmid gaf ook nog mee dat Bekaert in juli finale overeenkomsten gesloten heeft voor de verkoop van eigendommen in Hemiksem en Zwevegem. De voormalige site in Hemiksem wordt verkocht voor 23 miljoen euro. De verkoop van de fabriek in Moen, bij Zwevegem, en een klein fabrieksgebouw in Zwevegem brengt 10 miljoen euro op.

Bekaert gaf vrijdag geen vooruitzichten voor de rest van het jaar, want door een mogelijke tweede golf is er te veel onzekerheid in de markt, luidt het.

