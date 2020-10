In de maanden juli, augustus en september hebben 35 ondernemingen in België een intentie tot collectief ontslag aangekondigd. Dat waren er nog vijf meer dan in het tweede kwartaal, toen werd gezegd dat "de coronagevolgen zich volop laten voelen". Het aantal banen dat sinds begin dit jaar door collectief ontslag bedreigd is, ligt nu al hoger dan in heel 2019.

De cijfers komen van de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De 35 aankondigingen van intentie tot collectief ontslag in het derde kwartaal vormen het hoogste aantal sinds het tweede kwartaal van 2016. Ook toen waren er 35. De federale overheidsdienst zegt dat "in het derde kwartaal de impact van de coronacrisis op de verschillende economische sectoren verstevigd werd".

Door de intenties tot collectief ontslag kwamen 2.290 jobs op het spel te staan. Grote aankondigingen waren er bij onder meer cateringbedrijf Sodexo in Brussel (373 banen bedreigd), luchtvaartmaatschappij Ryanair (172 banen in Charleroi en Zaventem), zuivelcoöperatie Belgomilk in Schoten (162 banen), spoorwegcateraar Railrest in Anderlecht (158 banen) en Continental Automotive in Mechelen (140 banen).

Het contract tussen voor en na de corona-uitbraak is groot. In de eerste drie maanden van dit jaar waren er maar zeven collectieve ontslagen aangekondigd. Na negen maanden staat de teller al op 72. Daarbij kwamen in totaal 6.811 jobs op de helling te staan. Dat zijn er nu al meer dan in elk van de voorbije drie jaar. In 2019 bijvoorbeeld ging het om 5.087 bedreigde banen. De zwaarst getroffen sectoren dit jaar - tot en met september - zijn die van horeca en vrije tijd (met 1.432 bedreigde jobs), de transportsector (1.331 jobs) en de (petro)chemie (1.036 banen).

De aankondiging van een intentie tot collectief ontslag is het startpunt van onderhandelingen met de vakbonden in het kader van de wet-Renault, de zogenaamde informatie- en consultatiefase. Daarbij kunnen traditioneel nog banen gered worden.

In de eerste negen maanden van dit jaar bijvoorbeeld werd in 44 dossiers van collectief ontslag de informatie- en consultatiefase afgesloten. Daarbij stonden oorspronkelijk 3.349 banen op het spel, uiteindelijk gingen er 3.154 jobs verloren. Een verschil van 6 procent.

