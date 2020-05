Het overleg tussen Lufthansa-topman Carsten Spohr en de federale regering over overheidssteun voor Lufthansa-dochter Brussels Airlines heeft nog niets concreets opgeleverd, blijkt uit een gezamenlijk persbericht.

De Lufthansa-topman was vrijdag samen met Dieter Vranckx, de topman van Brussels Airlines, en covoorzitter Thorsten Dirks naar Brussel afgezakt voor een eerste gesprek met de federale regering.

De regering werd vertegenwoordigd door premier Sophie Wilmès (MR), minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) en minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V).

Op tafel ligt een dossier van overheidssteun - 290 miljoen euro - voor Brussels Airlines.

Een akkoord werd niet meteen verwacht, en witte rook kwam er dan ook niet na afloop. Wel een gezamenlijk persbericht, waarin staat dat de gesprekken de komende dagen worden voortgezet. 'De ontmoeting vandaag heeft beide partijen de kans gegeven om de respectievelijke standpunten verder toe te lichten en een begin van toenadering te bewerkstelligen', luidt het in het communiqué. 'Beide partijen hebben de vaste overtuiging om tot een vruchtbaar akkoord te komen in het belang van Brussels Airlines, haar personeel en het ganse ecosysteem rond de luchthaven.'

De regering is bereid Brussels Airlines financieel te steunen, maar alleen als daar garanties van Lufthansa tegenover staan over de toekomst van haar Belgische dochter.

Bij Brussels Airlines werd enkele dagen geleden een omvangrijke herstructurering aangekondigd. Er staan duizend banen op het spel, of een kwart van alle jobs bij de luchtvaartmaatschappij.

De volgende dagen wordt er verder onderhandeld over mogelijke overheidssteun.

