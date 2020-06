Ondernemingen en winkels die hun omzet met 60 procent hebben zien dalen tegenover dezelfde maand vorig jaar kunnen een aanvullende compensatiepremie van 2.000 euro vragen bij de Vlaamse regering. Ook de dagpremie van 160 euro blijft bestaan voor zaken die de deuren voorlopig gesloten moeten houden.

Nu veel winkels en horecazaken de deuren opnieuw mogen openen, vervalt voor hen de mogelijkheid om gebruik te maken van de Vlaamse hinderpremie. Maar omdat een hele reeks andere zaken zoals bijvoorbeeld bioscopen, discotheken en feestzalen nog niet mogen starten en omdat veel ondernemingen en winkels draaien aan een verminderde omzet, voorziet de Vlaamse regering bijkomende steunmaatregelen.

Zo komt er een verlenging van de dagpremies. Ondernemers die nog steeds hun locatie verplicht moeten sluiten kunnen ook na 12 juni (de dag waarop de Vlaamse hinderpremie normaal zou aflopen) een beroep doen op de dagpremie van 160 euro per extra sluitingsdag. De premie wordt toegekend tot het moment dat de fysieke locatie van de onderneming kan heropenen op basis van een beslissing van de Veiligheidsraad.

En voor de ondernemers en winkels die wel de deuren kunnen heropenen maar die door de coronabeperkingen te kampen hebben met een fors verlaagde omzet, komt er een aanvullende compensatiepremie van 2.000 euro. De voorwaarde is een omzetverlies van minstens 60 procent in een periode van 1 maand vanaf de heropening ten opzichte van een referentieperiode vorig jaar. Het omzetverlies moet aangetoond kunnen worden aan de hand van dagontvangsten, geleverde prestaties of de tijdsregistratie.

'Het is meteen ook de laatste acute ingreep die we doen als Vlaamse regering. We hebben de hinder- en compensatiepremie gehad. Hiermee willen we die ondernemingen die minstens 60 procent omzetverlies lijden een duwtje in de rug geven. Voorwaarde is natuurlijk wel dat de activiteiten opnieuw opgestart zijn', aldus minister van Economie Hilde Crevits (CD&V).

De minister kwam ook nog eens terug op het verhaal van de misbruiken van de Vlaamse premies: 'Ik kan niet anders dan als minister van Economie mogelijke misbruiken fel veroordelen. In tijden dat we als regering grote budgetten uittrekken om toe te laten dat ondernemingen het hoofd boven water houden, in zulke tijden is het elementair dat wie steun aanvraagt, voldoet aan de voorwaarden. (...) Diegenen die het systeem misbruikt hebben, zullen gesanctioneerd worden.'.

'Tegen zulke misbruiken treden we hard op', vulde minister-president Jan Jambon aan. 'Dat soort gedrag is ronduit schandalig in deze crisis.'

