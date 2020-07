Een op de drie kmo's wil in juli en augustus nog gebruikmaken van de steunmaatregel van tijdelijke werkloosheid die de regering voorziet, blijkt uit een enquête van hr-dienstverlener SD Worx.

Uit de tewerkstellingsenquête van hr-dienstverlener SD Worx bij 1.011 bedrijfsleiders en personeelsverantwoordelijken in heel België blijkt dat de nood het kleinst is bij kmo's met minder dan vijf werknemers en in Vlaams-Brabant. Bij kmo's met 20 tot 25 werknemers en in Limburg is de nood het hoogst. De cijfers vallen wel lager uit in vergelijking met juni.

Toch is de meerderheid van de bevraagde bedrijven, bijna zes op de tien, niet van plan gebruik te maken van tijdelijke werkloosheid in juli en augustus. Iets minder dan een op de tien is het nog niet zeker. Ook dat is gevoeliger lager dan in april: de onzekerheid over de impact van het coronavirus is dus afgenomen.

Voorts blijkt uit de enquête dat ruim een op de tien kmo's tijdelijke werkloosheid zal inzetten voor meer dan de helft van de te werken dagen. Een op de vijf plant voor minder dan de helft van de dagen. Ongeveer een op de twintig zet tijdelijke werkloosheid in voor alle dagen. De tijdelijke maatregel loopt nog tot 31 augustus.

'Een bevraging bij onze klanten leert ons dat de tijdelijke werkloosheid de meest genomen maatregel is, bij zes op de tien van onze klanten. De hoofdredenen: effectieve ontslagen vermijden, tijdelijk de kosten drukken en de daling van inkomsten compenseren', zegt Annelies Rottiers, strategisch adviseur kmo's bij SD Worx.

