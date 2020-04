De Vlaamse regering heeft extra maatregelen aangekondigd om ondernemingen te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Zo wordt onder meer een premie aangekondigd voor handelszaken die nog niet gedwongen worden de deuren te sluiten, maar wel een aanzienlijk omzetverlies lijden.

De Vlaamse regering had eerder al beslist om alle bedrijven en handelszaken die verplicht de deuren moeten sluiten door de coronacrisis een eenmalige hinderpremie van 4.000 euro toe te kennen. Maar voor handelszaken die wel nog open zijn, blijven het moeilijke tijden.

Compensatiepremie

Daarom voorziet de regering nu een eenmalige compensatiepremie van 3.000 euro. De nieuwe premie is onder meer bedoeld voor zelfstandigen, zoals loodgieters, tandartsen, kinesisten, cateraars, verhuurbedrijven, schilders of kleine delicatessenzaken. Aan de premie is wel een voorwaarde verbonden: het omzetverlies tussen 14 maart en 30 aprilmoet minstens 60 procent lager liggen dan in dezelfde periode vorig jaar. Voor starters geldt een daling van 60 procent ten opzichte van het financieel plan als voorwaarde.

Ook wie bijvoorbeeld zelfstandige is in bijberoep zal de premie kunnen aanvragen, op voorwaarde dat dezelfde sociale bijdragen betaald worden als een zelfstandige in hoofdberoep. Wie lagere sociale bijdragen betaalt, kan een premie krijgen van 1.500 euro, tenminste als men niet voor meer dan 80 procent actief is als werknemer.

Financiële regeling

De Vlaamse regering heeft ook beslist de waarborgcapaciteit bij Gigarant op te trekken van 1,5 miljard tot 3 miljard euro. Dat bedrag kan gebruikt worden om bedrijven overbruggingskredieten te geven of schulden te waarborgen. Voor start-ups en scale-ups wordt de mogelijkheid voorzien om een achtergestelde lening aan te gaan op een termijn van drie jaar aan een lage rentevoet.

Land-en tuinbouwbedrijven

Land- en tuinbouwbedrijven die economische schade lijden door de gevolgen van de coronacrisis kunnen eveneens rekenen op een compensatiepremie en waarborgregeling bij groot omzetverlies. Voor onder meer de sierteelt wordt een noodfonds opgericht.

Andere maatregelen

De Vlaamse regering had eerder als beslist uitstel van belastingen te verlenen aan bedrijven die kunnen bewijzen dat ze het moeilijk hebben door de gevolgen van de coronacrisis door liquiditeitsproblemen bijvoorbeeld. Die ondernemingen kunnen bij de federale overheidsdienst Financiën een afbetalingsplan krijgen voor de bedrijfsvoorheffing en de btw. Ze krijgen automatisch twee maanden extra de tijd om die belastingen te betalen. De Vlaamse overheid neemt ook de maandelijkse energiefacturen eenmalig over van wie getroffen wordt door tijdelijke werkloosheid.

Werkgevers kunnen aanvullend een beroep doen op een afbetalingsplan voor werkgeversbijdragen. Ondernemingen krijgen van de Vlaamse Belastingdienst bovendien vier maanden uitstel van betaling van de jaarlijkse verkeersbelastingen.

'Het is absoluut onze bedoeling om er met deze maatregelen voor te zorgen dat we door deze moeilijke periode geraken zodat we, nadat de gezondheidscrisis is opgelost, met hernieuwde energie klaarstaan om onze economie opnieuw volledig gezond te maken', aldus Vlaams minister van Economie Hilde Crevits in een toelichting.

'Niet genoeg geld'

Volgens Vlaams minister-president Jan Jambon zal de overheid 'nooit alle verliezen, alle lagere inkomsten, kunnen opvangen of compenseren'. 'Daar is gewoon niet genoeg geld voor, daar ben ik heel eerlijk in. De overheid is niet in staat het totale verschil bij te passen', zei Jambon woensdag tijdens de persconferentie. De minister-president benadrukte wel dat de regering 'het maximale wil doen van wat in de mogelijkheden ligt, zeker ook voor wie de voorbije jaren de moed had om te durven ondernemen.'

De Vlaamse regering werkt ook aan een noodfonds voor sectoren als cultuur, sport of jeugd. Daar zou zo'n 200 miljoen euro in zitten.

De Vlaamse regering had eerder al beslist om alle bedrijven en handelszaken die verplicht de deuren moeten sluiten door de coronacrisis een eenmalige hinderpremie van 4.000 euro toe te kennen. Maar voor handelszaken die wel nog open zijn, blijven het moeilijke tijden.Daarom voorziet de regering nu een eenmalige compensatiepremie van 3.000 euro. De nieuwe premie is onder meer bedoeld voor zelfstandigen, zoals loodgieters, tandartsen, kinesisten, cateraars, verhuurbedrijven, schilders of kleine delicatessenzaken. Aan de premie is wel een voorwaarde verbonden: het omzetverlies tussen 14 maart en 30 aprilmoet minstens 60 procent lager liggen dan in dezelfde periode vorig jaar. Voor starters geldt een daling van 60 procent ten opzichte van het financieel plan als voorwaarde. Ook wie bijvoorbeeld zelfstandige is in bijberoep zal de premie kunnen aanvragen, op voorwaarde dat dezelfde sociale bijdragen betaald worden als een zelfstandige in hoofdberoep. Wie lagere sociale bijdragen betaalt, kan een premie krijgen van 1.500 euro, tenminste als men niet voor meer dan 80 procent actief is als werknemer. De Vlaamse regering heeft ook beslist de waarborgcapaciteit bij Gigarant op te trekken van 1,5 miljard tot 3 miljard euro. Dat bedrag kan gebruikt worden om bedrijven overbruggingskredieten te geven of schulden te waarborgen. Voor start-ups en scale-ups wordt de mogelijkheid voorzien om een achtergestelde lening aan te gaan op een termijn van drie jaar aan een lage rentevoet.Land- en tuinbouwbedrijven die economische schade lijden door de gevolgen van de coronacrisis kunnen eveneens rekenen op een compensatiepremie en waarborgregeling bij groot omzetverlies. Voor onder meer de sierteelt wordt een noodfonds opgericht. De Vlaamse regering had eerder als beslist uitstel van belastingen te verlenen aan bedrijven die kunnen bewijzen dat ze het moeilijk hebben door de gevolgen van de coronacrisis door liquiditeitsproblemen bijvoorbeeld. Die ondernemingen kunnen bij de federale overheidsdienst Financiën een afbetalingsplan krijgen voor de bedrijfsvoorheffing en de btw. Ze krijgen automatisch twee maanden extra de tijd om die belastingen te betalen. De Vlaamse overheid neemt ook de maandelijkse energiefacturen eenmalig over van wie getroffen wordt door tijdelijke werkloosheid.Werkgevers kunnen aanvullend een beroep doen op een afbetalingsplan voor werkgeversbijdragen. Ondernemingen krijgen van de Vlaamse Belastingdienst bovendien vier maanden uitstel van betaling van de jaarlijkse verkeersbelastingen.'Het is absoluut onze bedoeling om er met deze maatregelen voor te zorgen dat we door deze moeilijke periode geraken zodat we, nadat de gezondheidscrisis is opgelost, met hernieuwde energie klaarstaan om onze economie opnieuw volledig gezond te maken', aldus Vlaams minister van Economie Hilde Crevits in een toelichting. Volgens Vlaams minister-president Jan Jambon zal de overheid 'nooit alle verliezen, alle lagere inkomsten, kunnen opvangen of compenseren'. 'Daar is gewoon niet genoeg geld voor, daar ben ik heel eerlijk in. De overheid is niet in staat het totale verschil bij te passen', zei Jambon woensdag tijdens de persconferentie. De minister-president benadrukte wel dat de regering 'het maximale wil doen van wat in de mogelijkheden ligt, zeker ook voor wie de voorbije jaren de moed had om te durven ondernemen.'De Vlaamse regering werkt ook aan een noodfonds voor sectoren als cultuur, sport of jeugd. Daar zou zo'n 200 miljoen euro in zitten.