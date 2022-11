Een verzoeningsvergadering vrijdag en een extra sturingscomité maandag bij de spoorwegen hebben geen resultaat opgeleverd, waardoor de grote vakbonden vasthouden aan hun stakingsaanzegging voor 29 november. Dat heeft Belga dinsdag vernomen van Günther Blauwens, algemeen secretaris van ACOD Spoor. HR-Rail, de personeelsdienst van spoorbedrijven NMBS en Infrabel, laat weten dat opnieuw in een alternatief vervoersplan voorzien wordt.

Ook treinbestuurdersvakbond ASTB, die vorige week opriep tot een staking op 30 november en 1 december, houdt vast aan die 48 urenstaking, zo meldt ASTB op Facebook. De Onafhankelijke Vakbond Spoorwegpersoneel (OVS) laat dan weer weten zowel de staking van de grote bonden ACV, ACOD en VSOA te steunen als die van ASTB. ASTB klaagt onder andere aan dat de veiligheid in het gedrang komt en de werkomstandigheden achteruitgaan.

'Op de verzoeningsvergadering van vrijdag werd voorgesteld om een extra sturingscomité te houden op maandag, maar daar konden geen concrete voorstellen met garanties overgemaakt worden', aldus Blauwens van ACOD Spoor. 'We hebben cijfers en engagementen gevraagd, maar die kan men ons nog niet geven. De voorstellen die gedaan werden zijn weinig concreet.'

Het gemeenschappelijk vakbondsfront houdt daarom vast aan de stakingsaanzegging, zegt Blauwens. Het wordt de tweede specifieke spoorstaking op korte tijd. Op 5 oktober was er al een 24 urenstaking. Op 9 november was er eveneens hinder op het spoor in het kader van de interprofessionele nationale staking- en actiedag van de vakbonden.

De grote bonden zullen nu dus opnieuw staken van 28 november vanaf 22 uur tot 29 november 22 uur. Ze hekelen een tekort aan investeringen bij spoorwegmaatschappij NMBS en infrastructuurbeheerder Infrabel. De bonden vinden de investeringen die de regering aan het einde van het laatste begrotingsconclaaf voor het spoor vastgelegd heeft, ontoereikend.

De bonden herhalen ook andere eisen, zoals maatregelen om de achteruitgang van de arbeidsomstandigheden te stoppen. Die achteruitgang wijten ze vooral aan een gebrek aan personeel.

Dutordoir

NMBS-topvrouw Sophie Dutordoir gaf eind vorige maand in de Kamer te kennen dat na het begrotingsconclaaf, waarbij de federale regering met minder geld over de brug kwam dan de spoorwegmaatschappij gevraagd had, investeringen uitgesteld zouden worden. De NMBS kondigde nadien aan dat de dienstregeling in december niet zoals gepland uitgebreid wordt. De spoorwegmaatschappij verwees voor die beslissing naar de moeilijke financiële context, maar zei ook te kampen met verouderde infrastructuur, late leveringen van nieuw materiaal, meer meldingen van spoorlopers en personeelstekorten.

HR-Rail van haar kant laat dinsdag weten dat naar aanleiding van de stakingsaanzegging voor 29 november de CEO's van NMBS en Infrabel 'een aantal duidelijke signalen gegeven en belangrijke engagementen genomen hebben, met het oog op het afsluiten van een sociaal akkoord onmiddellijk na het afsluiten van het openbaredienstcontract voor NMBS en het performantiecontract voor Infrabel'.

'De vakbonden hebben, niettegenstaande deze duidelijke signalen en engagementen, hun stakingsaanzegging aangehouden', klinkt het bij HR-Rail.

'De CEO's van NMBS en Infrabel vinden dit een negatief signaal in de laatste onderhandelingsfase om tegen het einde van het jaar tot getekende beheerscontracten te komen. Het aanhouden van deze stakingsaanzegging heeft bovendien een negatief impact op onze reizigers, alsook op het imago van de Belgische spoorwegen.'

HR-Rail geeft ook mee dat er opnieuw in een alternatief vervoersplan voorzien wordt, dat de reizigers ten laatste de dag voor vertrek zullen kunnen raadplegen.

