Zes bedrijven smeden rond Co.Station met co.mobility een nieuw ecosysteem om innovatie in mobiliteit te stimuleren. De eerste prototypes moeten dit jaar klaar zijn. "We willen er geen praatbarak van maken, waar werken aan ondernemersprojecten."

Zo'n dertig start-ups en gevestigde bedrijven wil Co.Station rond co.mobility samenbrengen. Co.Station is een coworkingruimte in hartje Brussel, vlak bij het station Brussel-Centraal. De zes stichtende partners van co.mobility zijn vier zwaargewichten uit de sector van het personenvervoer, Touring, NMBS, de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB en Brussels Airport. Dat viertal wordt aangevuld met de verzekeraar AG en de bank BNP Paribas. BNP Paribas was al een partner van Co.Station. Co.Station zal aan het stuur zitten van het samenwerkingsverband. Elk van de zes partners investeert 125.000 euro.

Co.mobility wil ervoor zorgen dat een dertigtal start-ups en gevestigde bedrijven onuitgegeven projecten op poten kan zetten rond een probleem dat ze zelf kiezen. Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich tot 27 maart kandidaat stellen. De deelnemende bedrijven kunnen de projecten breed invullen, zolang ze er maar voor zorgen dat ze een heuse maatschappelijke impact hebben, zegt Béatrice de Mahieu, de CEO van Co.Station. "Het doel van Co.Station is innovatie te ondersteunen door in te zetten op samenwerking tussen grote bedrijven en start-ups", zegt de CEO.

Noden

Het is niet de eerste keer dat de coworkingplek dat soort programma op poten zet. In 2019 werd de klemtoon gelegd op energie. 65 bedrijven, onder meer Elia, Ores en Sibelga, deden toen mee met IO.E. Die afkorting staat voor The Internet Of Energy. Daar kwamen veertien projecten uit, waarvan er zeven hebben geleid tot het maken van een prototype. Co.Station gaat voor co.mobility uit van acht projecten, waarbij de helft zou moeten leiden tot een eerste prototype tegen oktober.

"Wij hebben zes noden bepaald waarrond de teams kunnen werken: multimodaliteit (verschillende vervoersalternatieven waaruit je de beste kiest, nvdr), infrastructuur, deelmobiliteit, met het internet verbonden en autonome voertuigen, elektrische laadpalen en het MOS." Die afkorting staat voor Mobility Operating System - mobiliteitsbesturingssysteem. "Dat is een programma om de stedelijke mobiliteit te beheren", zegt Grégoire Talbot, het hoofd van co.mobility.

Het incubatieprogramma duurt een jaar. Co.Station begeleidt de projecten van idee tot prototype. Door Co.Station gekozen experts zullen de deelnemers bijstaan door hen te coachen en hen juridisch of boekhoudkundig advies te geven. Een rist workshops verspreid over een jaar moet ervoor zorgen dat de ideeën tot rijpheid komen. "We willen er geen praatbarak van maken, waar werken aan ondernemersprojecten", zegt Grégoire Talbot. Gevestigde bedrijven die willen deelnemen aan het programma, betalen 7500 euro, terwijl start-ups 2500 euro betalen.

