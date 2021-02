Andy Jassy sloeg in zijn eerste maanden bij Amazon nog met een roeispaan op het hoofd van Jeff Bezos. Bijna 25 jaar later mag hij de techmiljardair opvolgen als CEO van een van 's werelds machtigste techbedrijven. Een portret van de ultieme vertrouweling, in zes hoofdstukken.

1997. Andy Jassy was een van de eerste niet-techneuten die Bezos aanwierf bij Amazon in 1997. Jassy kwam vers van de schoolbanken, maar had met een MBA van de Harvard Business School wel een zeer mooi visitekaartje. Jassy maakte snel een grote indruk op Bezos, onbedoeld. Tijdens een personeelsfeestje sloeg hij in een wedstrijdje 'bezemhockey' per ongeluk op het hoofd van Jeff Bezos met een roeispaan van een kajak, schrijft de journalist Brad Stone in zijn uitstekende biografie over Jeff Bezos, The Everything Store. Bezos nam het niet persoonlijk. Hij ging zelf zo hard op in het partijtje bezemhockey, dat hij zijn pak scheurde.1998. Jassy had het niet onder de markt in zijn eerste jaren bij Amazon. Het snelgroeiende bedrijf was in 1997 naar de beurs getrokken tegen een waardering van 300 miljoen dollar (nu is het 1700 miljard dollar waard), maar het was verlieslatend. Er waren ook sterke twijfels of e-commerce wel globaal zou doorbreken. Amazon leek vast te zitten in de niche van de onlineverkoop van boeken, terwijl lezen niet meteen het favoriete tijdverdrijf van de modale Amerikaan was. Jassy en een andere pas aangeworven MBA'er kregen van Bezos de taak om te werken aan nieuwe categorieën. Jassy presenteerde in 1998 het plan voor de verkoop van cd's, maar hij moest teleurgesteld zien hoe een ander kaderlid zijn plan mocht uitvoeren. 1998-2003. Even later kreeg Jassy een nieuwe professionele tegenslag. Zijn benoeming als afdelingshoofd werd ingetrokken omdat de ingenieurs geen niet-techneut als baas wilden hebben. Maar het draaide uit op een enorme meevaller. Bezos stelde hem een alternatief voor: Jassy mocht hem schaduwen tijdens zijn werk. Jassy hapte niet direct toe, eerdere 'schaduwen' waren snel uit de gratie gevallen en hij vroeg daarom wat Bezos van hem verwachtte. "Het wordt een succes als jij mij leert kennen en we elkaar leren vertrouwen", zei Bezos toen. Jassy was ongeveer anderhalf jaar de rechterhand en het klankbord van Bezos. Hij groeide uit tot een van de ultieme vertrouwelingen. Sindsdien is de functie fel begeerd. 2003. Bezos vertrouwde aan Jassy de voorbereiding toe van Amazon Web Services. De nieuwe afdeling richtte zich op cloud computing, het aanleggen van een netwerk van datacenters en ICT-diensten zodat Amazon en andere bedrijven efficiënter hun IT kunnen beheren en uitbouwen. Jassy kon een zeer sceptische raad van bestuur overtuigen met een intern befaamde 'zespaginamemo' waar hij en enkele medewerkers aan hadden gewerkt. Bezos houdt niet van slides en vindt dat nieuwe initiatieven het best worden uitgeschreven in een essay met een begeleidend persbericht, ook al bestaan ze nog niet. De memo was zeer vooruitziend hoe AWS een sleutelrol kon spelen in de democratisering van IT-diensten. Voor Jassy was het succesvol verdedigen van AWS een soort revanche, omdat hem altijd een gebrek aan technische kennis werd verweten. 2003-2021. Jassy kreeg de leiding over AWS, dat eerst drie jaar met proefklanten en interne projecten werd getest. Vanaf 2006 volgde de officiële grote opstart. Het trok in geen tijd de markt van cloud computing naar zich toe. Enkel Microsoft kon zich met bijna tien jaar vertraging succesvol weer in de snelgroeiende markt vechten. De andere techgigant en internetpionier Google blijft na vijftien jaar nog altijd worstelen met zijn cloudaanbod. Jassy wordt gezien als een van de architecten van Amazons succes in de cloud, enerzijds door het aantrekken van het beste IT-talent en anderzijds door het binnenhalen van grote referentieklanten zoals Netflix en de CIA. In 2016 kreeg Jassy ook de meer prestigieuze titel van CEO van AWS. De afdeling was een techgigant binnen een techgigant geworden. AWS had vorig jaar een omzet van liefst 45 miljard dollar en een operationele winst van 13,5 miljard dollar. 2021. Jeff Bezos kondigde samen met de resultaten van het laatste kwartaal van 2020 aan dat hij uitvoerend voorzitter wordt. Jassy wordt de nieuwe CEO en krijgt de dagelijkse leiding. Toen Jassy bij Amazon startte, had het een omzet van 150 miljoen dollar. Nu is het een moloch met een omzet van 386 miljard dollar. Amazon is een pletwas die zowat elk bedrijf kan vermorzelen. De bedreiging voor Amazon komt vooral uit politieke hoek. Jassy zal zich de komende jaren ongetwijfeld regelmatig moeten verantwoorden in hoorzittingen in het Amerikaanse en misschien ook het Europees Parlement over de dominantie van Amazon. Jeff Bezos heeft nu de handen wat meer vrij om zich onder meer op de commerciële ruimtevaart te storten. Op de begane grond mag Jassy zich in een politiek mijnenveld begeven om Amazon niet te laten opbreken door de overheid.