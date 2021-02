Waarom Bezos een stap opzij zet als CEO van Amazon.

Jeff Bezos heeft onverwachts de dagelijkse leiding van Amazon toevertrouwd aan Andy Jassy. Op zich is zijn loodzware agenda een meer dan geldige reden om Amazon gedeeltelijk los te laten, maar er is nog een andere goede reden te bedenken waarom Bezos opstapt als CEO van Amazon.

In de VS groeit het politieke draagvlak om de macht van Amazon te breken. Bezos is veeleer een schietschijf dan een troef voor Amazon om de politieke bedreiging af te weren, wat een rampzalige hoorzitting afgelopen zomer al bewezen heeft.

Amazon heeft een fantastisch kwartaal achter de rug, maar er wordt amper aandacht aan besteed. In hetzelfde persbericht laat Jeff Bezos immers weten dat hij de komende maanden aftreedt als CEO. Hij wil meer tijd vrijmaken voor zijn andere projecten, waaronder een liefdadigheidsfonds, een klimaatfonds, zijn ruimtevaartbedrijf Blue Origin en The Washington Post. Met Andy Jassy geeft hij de operationele leiding door aan een vertrouweling die Amazon door en door kent. De wissel is evenwel minder dramatisch dan het lijkt. Als uitvoerend voorzitter heeft Bezos het nog altijd voor het zeggen, maar hij hoeft zich voortaan niet langer bezig te houden met de waan van de dag.

Zijn gedeeltelijke stap terug is ook een opportuniteit om zich wat af te schermen als topman van het bedrijf. Bezos werd afgelopen zomer vijf uur lang ondervraagd via een videoconferentie door leden van het Huis van Afgevaardigden. Er vonden ook nog hoorzittingen plaats met de CEO's van Apple, Google en Facebook, maar Bezos zat in het meest lastige parket.

De parlementsleden haalden verschillende voorbeelden van misbruik van de dominante positie van Amazon aan, waaronder een te lakse houding tegenover namaak en gestolen goederen. Bezos wist herhaaldelijk niet wat te antwoorden op de aantijgingen en verstopte zich dan maar achter vage bewoordingen. De dag erna prijkte de foto van de schaapachtig kijkende Bezos tijdens de videoconferentie op de voorpagina's van de Amerikaanse kranten. Daaruit bleek dat Bezos moest toegeven dat hij niet op de hoogte was van hoe Amazon al dan niet opzettelijk het leven zuur maakte van kleinere Amerikaanse retailers en ondernemers.

Die hoorzitting heeft het politieke draagvlak om Amazon hard aan te pakken, vergroot. Door de coronacrisis is de macht van Amazon enkel maar toegenomen. Het staat vast dat het Amerikaanse Congres Amazon opnieuw in het beklaagdenbankje wil krijgen, zeker nu de Democraten zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat controleren. Bezos kan nieuwe hoorzittingen niet volledig ontwijken, maar hij kan nu alvast zijn vertrouweling Jassy laten opdraven om te antwoorden op de lastige vragen. Antwoorden die weleens kunnen worden aangegrepen door Amerikaanse politici om Amazon even streng te reguleren als een bank, of om de techgigant zelfs op te splitsen.

