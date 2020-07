De 48-jarige Oost-Vlaming Nicolas De Clercq bouwde als CFO Kinepolis mee uit tot een wereldspeler in de bioscoopsector. Voor die prestatie, zijn visie op en aanpak van finance en zijn sterke communicatie werd De Clercq uitgeroepen tot Trends CFO of the Year 2020.

De magazines Trends en Trends-Tendances organiseerden dit jaar de negende editie van Trends CFO of the Year. Met die onderscheiding willen de bladen de prestaties van een financieel directeur in de verf zetten. Door de coronamaatregelen kon het traditionele evenement met de prijsuitreiking niet plaatsvinden.

Een professionele, onafhankelijke jury verkoos Nicolas De Clercq van Kinepolis tot nieuwe Trends CFO of the Year 2020. Hij haalde het van de andere genomineerden: Ann Desender van Barco, Alessandro Mazzocchetti van Odoo en Koen Peeters van Studio 100. De Clercq volgt Catherine Vandenborre, CFO van Elia, op die Trends CFO of the Year 2019 was. De deal van het jaar werd toegekend aan het Waalse softwarebedrijf Odoo.

De jury had oog voor het traject dat De Clercq als CFO aflegde sinds hij in 2012 de overstap maakte van USG People naar Kinepolis. De groei van de bioscoopgroep in die periode ging hand in hand met zijn groei als CFO. Het beursgenoteerde bedrijf is actief in zeven Europese landen, Canada en de Verenigde Staten. Sinds 2012 zijn de omzet, de bedrijfskasstroom en het aantal bezoekers verdubbeld.

De Clercq zorgde er samen met CEO Eddy Duquenne voor dat dat alles binnen een strak financieel keurslijf gebeurde. Zo orkestreerde de 48-jarige Oost-Vlaming vorig jaar nog een private plaatsing van 225 miljoen euro en onderhandelde hij een uitbreiding van de kredietlijn bij de banken. Van dat financieringsbeleid plukt Kinepolis in coronacrisistijden de vruchten. Terwijl grote internationale spelers in de amusementsbranche wankelen, heeft de maandenlange lockdown Kinepolis niet in problemen gebracht.

In een interview in Trends en Trends-Tendances van deze week legt De Clercq uit hoe hij als CFO de crisis heeft aangepakt: "De liquiditeit bewaken en een goede cashflowvoorspelling zijn in zulke omstandigheden heel belangrijk. We hebben ook veel tijd gestopt in de communicatie met de banken, analisten en investeerders. Iedereen wilde weten hoe lang we voort konden met de beschikbare middelen. We hebben ontelbare videoconferenties gehouden en uitgelegd dat we het zelfs bij een volledige sluiting en zonder inkomende cash minstens tot een groot stuk in 2021 konden uitzingen. Kinepolis is de crisis ingegaan met 70 miljoen euro cash op de rekening en een kredietlijn van 120 miljoen euro. Daardoor moeten we ons niet onmiddellijk zorgen maken."

Kinepolis heeft volgens De Clercq altijd een heel voorzichtig financieringsbeleid gevoerd: "Wij hebben nooit toegegeven aan financiële adviseurs die vonden dat we het vastgoed in een aparte vennootschap moesten onderbrengen en verkopen. Zo zouden we volgens hen een hefboomeffect creëren en een grote overname kunnen doen, waardoor we veel sneller aandeelhouderswaarde zouden creëren. In Excel werkt dat allemaal, tot er iets gebeurt zoals deze coronacrisis, en dan zit je plots met een existentieel probleem."

De trofee voor Deal of the Year werd toegekend aan het Waalse softwarebedrijf Odoo. Onder impuls van CFO Allessandro Mazzocchetti herplaatste Odoo eind 2019 een groot pakket aandelen bij een Amerikaans fonds, twee Waalse investeringsmaatschappijen en het management. Op die manier slaat de onderneming twee vliegen in één klap. De intrede van het Amerikaanse fonds Summit Partners moet Odoo toelaten de groei te versnellen, en tegelijk wordt de kapitaalstructuur lokaal verankerd met een grotere betrokkenheid van het management. Bij de deal werd Odoo gewaardeerd op 400 miljoen euro.

De organisatie van de Trends CFO of the Year werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van partnerbedrijven BNP Paribas Fortis, Moore, Robert Half, Fiabilis en Trends Business Information.

