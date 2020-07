Het Waalse softwarebedrijf Odoo herschikte eind vorig jaar zijn aandeelhoudersstructuur met de intrede van een Amerikaans fonds. Het management en de andere aandeelhouders bleven in het kapitaal. De operatie, die Odoo waardeert op 400 miljoen euro, krijgt de trofee Deal of the Year.

Odoo, gespecialiseerd in managementsoftware, verkocht voor 82 miljoen euro aandelen, onder meer aan het Amerikaanse Summit Partners. Daardoor kan het een versnelling hoger schakelen en komt een gerenommeerd internationaal fonds in het bedrijf. In juli 2019 hadden twee aandeelhoudersfondsen, Sofinnova en XAnge, aangekondigd dat ze een deel van hun aandelen wilden verkopen en Lazard Bank daarvoor in de arm hadden genomen. De twee wilden hun gedeeltelijke exit zo snel mogelijk realiseren, en dat wilde Odoo ook.

Odoo-oprichter Fabien Pinkaers, CFO Alessandro Mazzocchetti en CTO Antony Lesuisse verhoogden hun belang door een deel van de aangeboden aandelen over te nemen. "Het was ook een kans om een signaal te geven aan geïnteresseerde partijen: het management gelooft sterk in het potentieel van de onderneming. In plaats van aandelen te verkopen koopt het er extra", benadrukt Alessandro Mazzocchetti. Al was hij zich bewust van zijn delicate positie: hij moest als CFO de waarde van Odoo voor de huidige aandeelhouders maximaliseren, en een goede prijs bedingen voor de vijf managementleden, van wie hij er één is.

Groen licht

Op 2 augustus gaf Odoo een mandaat aan Lazard. De consultant EY mocht de due diligence uitvoeren, een soort diagnose van het bedrijf die de kandidaat-aandeelhouders kunnen inkijken. Tegelijk organiseerde Odoo in sneltreintempo een roadshow. Pinkaers ontmoette in september maar liefst 25 risicokapitaalfondsen. Al snel bleek dat Summit Partners, een in Boston gevestigd durfkapitaalfonds met iets minder dan 20 miljard dollar vermogen in beheer, heel geïnteresseerd was.

In oktober brachten acht kandidaten, waaronder Summit Partners, een bod uit. Ondertussen onderhandelde het management met de banken over hulp bij de managementbuy-out. Op 31 oktober was er een akkoord over het bod van Summit Partners. Het werd even spannend voor het management. "We wisten nog niet of de banken ons krediet wilden verlenen", herinnert Alessandro Mazzocchetti zich. Op 15 november volgde het groene licht, op 21 november werd de overeenkomst ondertekend. Met de hele operatie was 82 miljoen euro gemoeid. Summit Partners kocht voor 50 miljoen euro 13,5 procent in Odoo. Het management kocht aandelen terug voor 12 miljoen. De Waalse investeringsmaatschappij SRIW verhoogde haar belang tot bijna 8,5 procent door een extra investering van 10 miljoen euro. En Noshaq, het voormalige Meuse-invest, nam een belang van 2,4 procent voor 10 miljoen euro.

"Op 23 december heb ik de laatste schijf aan de verkopers betaald", vertelt Alessandro Mazzocchetti. "Op 25 december zat ik met mijn vrouw in een vliegtuig naar Bangkok voor een welverdiende vakantie. Toen ik op Zaventem vertrok, besefte ik dat ik de deal had gesloten waar elke CFO van droomt: een deal met een van de beste durfkapitaalfondsen, gekoppeld aan een complexe managementbuy-out."

Odoo, gespecialiseerd in managementsoftware, verkocht voor 82 miljoen euro aandelen, onder meer aan het Amerikaanse Summit Partners. Daardoor kan het een versnelling hoger schakelen en komt een gerenommeerd internationaal fonds in het bedrijf. In juli 2019 hadden twee aandeelhoudersfondsen, Sofinnova en XAnge, aangekondigd dat ze een deel van hun aandelen wilden verkopen en Lazard Bank daarvoor in de arm hadden genomen. De twee wilden hun gedeeltelijke exit zo snel mogelijk realiseren, en dat wilde Odoo ook. Odoo-oprichter Fabien Pinkaers, CFO Alessandro Mazzocchetti en CTO Antony Lesuisse verhoogden hun belang door een deel van de aangeboden aandelen over te nemen. "Het was ook een kans om een signaal te geven aan geïnteresseerde partijen: het management gelooft sterk in het potentieel van de onderneming. In plaats van aandelen te verkopen koopt het er extra", benadrukt Alessandro Mazzocchetti. Al was hij zich bewust van zijn delicate positie: hij moest als CFO de waarde van Odoo voor de huidige aandeelhouders maximaliseren, en een goede prijs bedingen voor de vijf managementleden, van wie hij er één is. Op 2 augustus gaf Odoo een mandaat aan Lazard. De consultant EY mocht de due diligence uitvoeren, een soort diagnose van het bedrijf die de kandidaat-aandeelhouders kunnen inkijken. Tegelijk organiseerde Odoo in sneltreintempo een roadshow. Pinkaers ontmoette in september maar liefst 25 risicokapitaalfondsen. Al snel bleek dat Summit Partners, een in Boston gevestigd durfkapitaalfonds met iets minder dan 20 miljard dollar vermogen in beheer, heel geïnteresseerd was. In oktober brachten acht kandidaten, waaronder Summit Partners, een bod uit. Ondertussen onderhandelde het management met de banken over hulp bij de managementbuy-out. Op 31 oktober was er een akkoord over het bod van Summit Partners. Het werd even spannend voor het management. "We wisten nog niet of de banken ons krediet wilden verlenen", herinnert Alessandro Mazzocchetti zich. Op 15 november volgde het groene licht, op 21 november werd de overeenkomst ondertekend. Met de hele operatie was 82 miljoen euro gemoeid. Summit Partners kocht voor 50 miljoen euro 13,5 procent in Odoo. Het management kocht aandelen terug voor 12 miljoen. De Waalse investeringsmaatschappij SRIW verhoogde haar belang tot bijna 8,5 procent door een extra investering van 10 miljoen euro. En Noshaq, het voormalige Meuse-invest, nam een belang van 2,4 procent voor 10 miljoen euro. "Op 23 december heb ik de laatste schijf aan de verkopers betaald", vertelt Alessandro Mazzocchetti. "Op 25 december zat ik met mijn vrouw in een vliegtuig naar Bangkok voor een welverdiende vakantie. Toen ik op Zaventem vertrok, besefte ik dat ik de deal had gesloten waar elke CFO van droomt: een deal met een van de beste durfkapitaalfondsen, gekoppeld aan een complexe managementbuy-out."