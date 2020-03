Elke dag krijgt de Luikse internetapotheek Newpharma ongewoon grote bestellingen binnen. Het bedrijf roept zijn klanten op om geen medische producten te hamsteren.

Het coronavirus heeft de dagelijkse omzet van Newpharma bijna verdubbeld. De internetapotheek roept zijn klanten op om geen medische producten te hamsteren. "Wij willen dat de producten terechtkomen bij mensen die ze nodig hebben", zegt CEO Jerôme Gobbesso. Het bedrijf gaat daarom ongewoon grote bestellingen tegenhouden.

Vooral de vraag naar paracetamol, ontsmettende handalcohol en mondmaskers is groot. Voor mondmaskers is momenteel geen stock voorhanden. De komende dagen verwacht de internetapotheek wel een lading van 50.000 stuks. Ook de bevoorrading van de ontsmettende handgel is beperkt, maar die producten zijn wel in voorraad. "We limiteren de verkoop per klant wel", zegt Gobbesso. "Een gemiddeld gezin kan er maximaal tien kopen."

Ook paracetamol wordt gelimiteerd. De gebeurde hoe dan ook al door de apothekers die een bestelling bij Newpharma moeten valideren. "Paracetamoltabletten zijn geen snoepjes", zegt Gobbesso. "Een overdosis kan dodelijk zijn of blijvende schade aan de lever veroorzaken. Een stock aanleggen heeft geen enkele zin. Wij staan per bestelling slechts één doos toe."

Geen winstbejag

De crisis heeft dan wel een forse omzetstijging veroorzaakt, maar dat betekent nog niet dat de winst evenredig zal volgen. Gobbesso wijst erop dat de verhoging van de logistieke capaciteit op korte termijn een hoog prijskaartje heeft. "En we rekenen de prijsstijgingen voor producten zoals de handalcohol en mondmaskers niet door aan de klant", zegt hij. "Prijsspeculatie vinden we in deze omstandigheden ongepast."

Bovendien heeft de onderneming 120 uitzendkrachten aangetrokken om de piek in de vraag op te vangen. Daardoor zijn nu 350 mensen aan de slag bij Newpharma. De internetapotheek is actief in twaalf landen en draaide naar eigen zeggen een omzet van bijna 100 miljoen euro. In 2018 was dat nog 81 miljoen euro.

