De ethische bank NewB is er niet in geslaagd een kapitaalverhoging van 40 miljoen tijdig rond te krijgen.

De ethische bank NewB is er niet in geslaagd voor 1 oktober 40 miljoen euro vers kapitaal op te halen, zoals de Nationale Bank had opgelegd. Het geld moest dienen om de verliezen van de voorbije jaren aan te zuiveren en de kapitaalbuffers te versterken met het oog op meer kredietverstrekking. Institutionele investeerders bleken echter niet bereid met voldoende nieuwe middelen over de brug te komen.

De teloorgang van het alternatieve bankproject komt niet als een verrassing. Het is integendeel de kroniek van een aangekondigde dood, zoals Trends al in november 2019 schreef Ook toen bevond de bank zich een gelijkaardige situatie: het startkapitaal was opgesoupeerd, en er was geen uitzicht op een geloofwaardig businessmodel. Meer dan honderdduizend goedbedoelende particulieren en organisaties, alsook de Brusselse en Waalse overheid, hielpen NewB niettemin aan 35 miljoen euro zodat er een banklicentie kon behaald worden. Dat geld zijn ze nu wellicht kwijt.

Goede bedoelingen alleen volstaan niet

Het klopt dat de omstandigheden niet meezaten om een nieuwe bank van nul op te richten. In de negatieve rente-omgeving van de voorbije jaren was het bijna onmogelijk om geld te verdienen, zeker als je niet kunt terugvallen op een bestaande krediet- of investeringsportefeuille. Ook de corona-epidemie gooide roet in het eten. Ze bemoeilijkte het aanwerven van mensen en het operationeel opstarten van de bankdiensten.

Toch ligt de hoofdreden voor de mislukking bij NewB zelf. De bank faalde in de conversie van coöperanten in klanten. Van de 117.000 coöperanten/aandeelhouders werden er amper 20.000 klant. Het toont dat een belofte van duurzaamheid, net als alle goede bedoelingen die aan de basis liggen van het project, niet volstaan om een succesvolle financiële instelling te zijn. NewB kon op geen enkel domein een interessant commercieel aanbod doen aan zijn klanten, en dat breekt de bank nu zuur op.

Een bank kun je niet vergelijken met een gewoon bedrijf. Het is een sterk gereguleerde activiteit omdat er gewerkt wordt met het spaargeld van gewone mensen. Daarom zijn de normen inzake operationele effectiviteit, IT-investeringen en kapitaalbuffers heel streng. Maar ook naar de klanten toe zijn er vereisten: je moet in de eerste plaats een goede bank zijn met een tiptop dienstverlening en aantrekkelijke producten. Tegen die realiteit is NewB aangebotst.

