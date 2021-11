Telecomoperator Orange Belgium gaat exclusieve onderhandelingen voeren met de Luikse intercommunale Nethys over de overname van de Waalse kabelaar Voo. Dat bevestigen Orange en Nethys dinsdagochtend, nadat het nieuws maandag al bekend was geraakt.

Het gaat om de overname van 75 procent min één aandeel van Voo. Het bod van Orange waardeert het Waalse telecombedrijf op 1,8 miljard euro. Orange Belgium is van plan om de deal met de steun van zijn Franse gelijknamige moederbedrijf te financieren door extra schulden te maken.

'Het ambitieuze investeringsplan en de combinatie van de competenties van beide bedrijven zullen het mogelijk maken de kwaliteit van het netwerk van Voo op lange termijn te verzekeren en te versterken', zegt Orange. 'Het industriële project van Orange, de complementariteit van zijn activa en teams en de sociale cultuur van de twee ondernemingen zouden aantrekkelijke perspectieven bieden voor de werknemers van Voo en Orange Belgium.'

Nethys zegt dan weer 'verheugd' te zijn met 'deze belangrijke stap in de verkoop'. De intercommunale benadrukt onder meer dat de waardering van 1,8 miljard euro beantwoordt aan haar verwachtingen. 'Dankzij de overname van Voo zal Orange Belgium een heel snel netwerk verwerven in Wallonië en een deel van Brussel', luidt het. Nethys wil het verkoopproces dit jaar nog afronden.

Ook Telenet had zijn zinnen gezet op Voo, maar liet maandag al weten dat het niet geselecteerd werd als voorkeurskandidaat. 'Een overname door Telenet zou voordelen hebben gebracht voor het algemene concurrentielandschap in België, het Waals en Brussels industrieel project en voor Voo als bedrijf', luidde het.

Volgens Nethys hadden zich aanvankelijk in totaal 49 potentiële kopers gemeld, naast operatoren ook investeringsfondsen. Uiteindelijk kwam het na bindende biedingen tot 'uitgebreide onderhandelingen' met Orange en Telenet. Uiteindelijk kwam het aanbod van Orange na een vergelijkende analyse als beste uit de bus, aldus de intercommunale.

Het gaat om de overname van 75 procent min één aandeel van Voo. Het bod van Orange waardeert het Waalse telecombedrijf op 1,8 miljard euro. Orange Belgium is van plan om de deal met de steun van zijn Franse gelijknamige moederbedrijf te financieren door extra schulden te maken. 'Het ambitieuze investeringsplan en de combinatie van de competenties van beide bedrijven zullen het mogelijk maken de kwaliteit van het netwerk van Voo op lange termijn te verzekeren en te versterken', zegt Orange. 'Het industriële project van Orange, de complementariteit van zijn activa en teams en de sociale cultuur van de twee ondernemingen zouden aantrekkelijke perspectieven bieden voor de werknemers van Voo en Orange Belgium.' Nethys zegt dan weer 'verheugd' te zijn met 'deze belangrijke stap in de verkoop'. De intercommunale benadrukt onder meer dat de waardering van 1,8 miljard euro beantwoordt aan haar verwachtingen. 'Dankzij de overname van Voo zal Orange Belgium een heel snel netwerk verwerven in Wallonië en een deel van Brussel', luidt het. Nethys wil het verkoopproces dit jaar nog afronden. Ook Telenet had zijn zinnen gezet op Voo, maar liet maandag al weten dat het niet geselecteerd werd als voorkeurskandidaat. 'Een overname door Telenet zou voordelen hebben gebracht voor het algemene concurrentielandschap in België, het Waals en Brussels industrieel project en voor Voo als bedrijf', luidde het. Volgens Nethys hadden zich aanvankelijk in totaal 49 potentiële kopers gemeld, naast operatoren ook investeringsfondsen. Uiteindelijk kwam het na bindende biedingen tot 'uitgebreide onderhandelingen' met Orange en Telenet. Uiteindelijk kwam het aanbod van Orange na een vergelijkende analyse als beste uit de bus, aldus de intercommunale.