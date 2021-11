Het lijkt erop dat telecombedrijf Orange Belgium een meerderheidsbelang zal kunnen nemen in de Waalse telecomoperator Voo. Telenet, volgens mediaberichten de enige andere overgebleven kandidaat, is niet geselecteerd om exclusieve onderhandelingen op te starten, zo maakte het maandag zelf bekend.

Nethys, de huidige eigenaar van Voo, had al aangekondigd op basis van de slotbiedingen van de geïnteresseerden exclusieve onderhandelingen te willen aangaan met één kandidaat. De Luikse intercommunale hoopt tegen het einde van het jaar een ondertekend contract te hebben voor de verkoop van een meerderheidsbelang in kabelaar Voo.

'Telenet was geïnteresseerd in de overname van Voo en wilde door een overname een industrieel toekomstbestendig telco-project in Wallonië en Brussel opzetten', meldt Telenet in een persbericht. Het bedrijf betreurt de beslissing van Nethys, "want een overname door Telenet zou voordelen hebben gebracht voor het algemene concurrentielandschap in België, het Waals en Brussels industrieel project en voor Voo als bedrijf".

Telenet zal de beslissing van Nethys evalueren en de verdere opties bekijken.

Nethys, de huidige eigenaar van Voo, had al aangekondigd op basis van de slotbiedingen van de geïnteresseerden exclusieve onderhandelingen te willen aangaan met één kandidaat. De Luikse intercommunale hoopt tegen het einde van het jaar een ondertekend contract te hebben voor de verkoop van een meerderheidsbelang in kabelaar Voo. 'Telenet was geïnteresseerd in de overname van Voo en wilde door een overname een industrieel toekomstbestendig telco-project in Wallonië en Brussel opzetten', meldt Telenet in een persbericht. Het bedrijf betreurt de beslissing van Nethys, "want een overname door Telenet zou voordelen hebben gebracht voor het algemene concurrentielandschap in België, het Waals en Brussels industrieel project en voor Voo als bedrijf". Telenet zal de beslissing van Nethys evalueren en de verdere opties bekijken.