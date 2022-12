Ondanks de crisis werden in 2022 in België 100.000 nieuwe banen gecreëerd, het hoogste aantal in zeventig jaar. Dat is vooral te danken aan de eerste jaarhelft én de dienstensector, schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en het Belang van Limburg.

De Nationale Bank gaf in haar decembervooruitzichten aan dat er netto 100.000 nieuwe jobs gecreëerd werden. En dat een jaar nadat het vorige record is gesneuveld: in 2021 kwamen er 90.000 jobs bij.

Volgens Geert Langenus, econoom bij de Nationale Bank van België, is het sterke cijfer vooral te danken aan de eerste zes maanden van 2022. 'Ondanks de oorlog draaide de economie nog uit­stekend in de eerste jaarhelft.'

En de ­Nationale Bank ­verwacht niet dat het ­opnieuw naar af is, nu de economie duidelijk vertraagt. 'Integendeel. Net die krappe arbeidsmarkt leidt ertoe dat bedrijven minder snel mensen afdanken', zegt Langenus.

Al lijkt er ook structureel meer aan de hand te zijn, nu er al enkele jaren een grote jobgroei is. Volgens Langenus ligt dat aan de diensten­sector: we consumeren meer diensten dan vroeger, die vaak arbeidsintensiever zijn.

De Nationale Bank gaf in haar decembervooruitzichten aan dat er netto 100.000 nieuwe jobs gecreëerd werden. En dat een jaar nadat het vorige record is gesneuveld: in 2021 kwamen er 90.000 jobs bij. Volgens Geert Langenus, econoom bij de Nationale Bank van België, is het sterke cijfer vooral te danken aan de eerste zes maanden van 2022. 'Ondanks de oorlog draaide de economie nog uit­stekend in de eerste jaarhelft.' En de ­Nationale Bank ­verwacht niet dat het ­opnieuw naar af is, nu de economie duidelijk vertraagt. 'Integendeel. Net die krappe arbeidsmarkt leidt ertoe dat bedrijven minder snel mensen afdanken', zegt Langenus. Al lijkt er ook structureel meer aan de hand te zijn, nu er al enkele jaren een grote jobgroei is. Volgens Langenus ligt dat aan de diensten­sector: we consumeren meer diensten dan vroeger, die vaak arbeidsintensiever zijn.