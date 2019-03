Nathasja Van Bael (Medialaan-De Persgroep Publishing): 'Ik heb een hekel aan inefficiëntie'

Een fusie in goede banen leiden kan complex zijn. Daar kan Nathasja Van Bael, de CFO van Medialaan-De Persgroep Publishing, over meespreken. Maar het schrikt haar niet af. 'Mocht het altijd rustig zijn, dan zou ik het wellicht snel beu worden.'

Nathasja Van Bael begeleidt bij het fusiebedrijf Medialaan-De Persgroep Publishing mee een complexe integratie. En dan is er nog de impact van de digitalisering en een tragere economische groei. De manier waarop ze het bedrijf door die woelige wateren helpt te loodsen is de reden waarom ze is genomineerd. Het fusiebedrijf herbergt sinds vorig jaar alle Belgische activiteiten van De Persgroep, de grootste mediagroep van de Benelux. "Mocht het altijd rustig zijn, dan zou ik het wellicht snel beu worden. Maar 2018 was een van de zwaarste jaren uit mijn carrière, in de eerste plaats wegens de fusie. Juridisch en financieel is ze afgerond, maar we zitten nog volop in de operationele integratie", zegt Van Bael, die sinds 2015 de CFO bij Medialaan is.

Medialaan, bekend van VTM en QMusic, kwam vorig jaar in handen van De Persgroep, dat de participatie van Roularta overnam. Het kondigde toen ook de fusie aan met zijn Belgische dochter De Persgroep Publishing, onder meer de uitgever van Het Laatste Nieuws, Dag Allemaal en Humo. Het fusiebedrijf heeft 1800 werknemers en 625 miljoen euro omzet. Het is een grote aanpassing als CFO. Medialaan doet bijvoorbeeld relatief weinig, maar grote transacties (met zakelijke partners zoals adverteerders, nvdr). De financiële afdeling van De Persgroep Publishing was dan weer vooral georiënteerd op veel kleinere, maar gigantisch veel transacties met abonnees en lezers. We moesten onze rapportering aanpassen. We werken ook volop aan de migratie naar een gemeenschappelijk boekhoudpakket. Operationeel is er wel al één finance-team."

Onder de loep

En als die integratie nog geen uitdagende klus is, zijn er nog de moeilijke economische omstandigheden. De advertentie-inkomsten stonden dit jaar onder druk, waardoor Van Bael en haar team nog meer aandacht moesten besteden aan kostenbeheersing. Van Bael heeft daar ervaring mee. Voor Medialaan was ze financieel directeur bij ZNA. Voor de manier waarop ze het Antwerpse ziekenhuisnetwerk finan-cieel gezonder maakte, werd ze al twee keer genomineerd voor CFO of the Year. "Ik heb een hekel aan inefficiëntie. Ik zie dat niet als snoeien, maar vooral als meer output genereren met dezelfde mensen en middelen", zegt Van Bael, die als handelsingenieur haar carrière startte in de auditorafdeling van Arthur Andersen, nu een onderdeel van Deloitte. "Ik heb nu ook het lean-team onder mij (managementfilosofie om efficiënter te werken, nvdr) en ik vind het zeer leuk de processen in het bedrijf onder de loep te nemen."