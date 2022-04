Op de sociale media gooit Moenia Ladhib, bezielster van de plasticvrije webshop Ecossentials, hoge ogen met haar ecologische boodschap. "Duurzaamheid was lang saai, een taboe zelfs. Ik wil tonen dat het ook fun kan zijn."

Amper 25 is Moenia Ladhib, en nu al CEO van de succesvolle webwinkel Ecossentials. Haar 12.000 volgers op Instagram leggen haar geen windeieren. In twee jaar tijd is Ecossentials uitgegroeid van een studentenonderneming tot een vaste waarde in het plasticvrije segment. Ze mag de radiopresentator Sam De Bruyn, die sinds kort een eigen ecologische webshop heeft en daarover raad vroeg aan Ladhib, tot haar bewonderaars rekenen. Als we haar dat vertellen, slaan haar wangen rood uit. "Ik kan niet zo goed met complimenten om."

...

Amper 25 is Moenia Ladhib, en nu al CEO van de succesvolle webwinkel Ecossentials. Haar 12.000 volgers op Instagram leggen haar geen windeieren. In twee jaar tijd is Ecossentials uitgegroeid van een studentenonderneming tot een vaste waarde in het plasticvrije segment. Ze mag de radiopresentator Sam De Bruyn, die sinds kort een eigen ecologische webshop heeft en daarover raad vroeg aan Ladhib, tot haar bewonderaars rekenen. Als we haar dat vertellen, slaan haar wangen rood uit. "Ik kan niet zo goed met complimenten om." Het is de eerste en enige keer dat we haar even zien zweten tijdens het interview ter gelegenheid van de Syntra Ondernemersdagen. Ladhib komt erg zelfzeker over, ondanks of juist dankzij haar jonge leeftijd. Ze heeft een duidelijk doel voor ogen en wijkt geen millimeter van dat pad. "Ik zie het als mijn missie om zo veel mogelijk mensen te activeren, informeren en inspireren over duurzaamheid en hoe we dagelijks afval kunnen vermijden", steekt Ladhib van wal. "De focus ligt op hoe elk stapje helpt, om het zo toegankelijk mogelijk te maken, zonder iets op te leggen aan de consument." Als student kmo-management was Ladhib zich al bewust van milieukwesties, maar ze botste op het feit dat er nog niet veel ecologische producten beschikbaar waren in België. "Alles was nog wat geitenwollensok of saai. Ik vond dat er nog veel taboe rond was. Ik wou dat doorbreken, door te tonen dat duurzaamheid wel modern, leuk en fun kan zijn." Dus startte Ladhib twee jaar geleden - net voor de coronacrisis - als student-ondernemer met Ecossentials. De pandemie heeft haar niet van haar pad doen afwijken. Uiteindelijk zette Ladhib zelfs haar studies on hold en heeft ze haar eerste werknemer aangenomen, zo hard gaat de webwinkel. "Ik heb heel hard gewerkt, lang alleen. And I made it! Dan was de vraag, grijp ik het momentum aan of zet ik mijn onderneming weer op een lager pitje om verder te studeren? Ik ben heel blij met mijn keuze. Ik geloof ook heel hard in de school of life. Al zie ik mezelf op termijn wel nog afstuderen, in iets anders." Sociale media lijkt ze alvast onder de knie te hebben dankzij die school van het leven. Dat vindt Ladhib superbelangrijk, voor elk bedrijf. "Doe op de sociale media je eigen ding, vind daar je eigen stem in. Je krijgt authentieke relaties, je kan gratis feedback krijgen, mensen raken meer geïnvesteerd in je merk en ze zijn trouwer. Iedereen wint op die manier." Authentiek betekent in dit geval niet het perfecte Instagram-plaatje. Ladhib ziet een ommezwaai in de marketingtechnieken de afgelopen jaren. "Inhoud op sociale media hoeft niet picture perfect of statisch te zijn. In marketing gaat het momenteel vooral over duurzame persoonlijkheidstactieken. Dat werkt heel goed, omdat het zo persoonlijk is. Zo kan je de mensen achter de schermen van een merk laten zien. Door transparant en open te communiceren, creëer je een vertrouwensband. Dat heb ik vanaf dag één gedaan. Dat is ook gewoon wie ik ben, ik deel graag wat ik denk of hoe mijn leven eruitziet. Zo laat ik zien dat ik absoluut niet perfect ben en dat jij dat ook kan. Dat heeft veel weerklank gevonden bij volgers, mijn cliënteel dus." De focus van Ecossentials ligt online, op sociale media en in de webwinkel. Toch lanceerde Ladhib enkele fysieke verkooppunten om mensen haar producten te laten ontdekken. "Een heel verschil met een foto online", geeft ze toe. "Zo ruikt dat, zo voelt dat: dat is vaak de doorslaggevende factor bij een aankoop." Het grootste verkooppunt, en duidelijk degene waar ze het meest trots op is, vind je in de grootste winkelstraat in Antwerpen. "Het is een curated corner van Ecossentials op de tussenverdieping van Uniqlo. Dat vind ik een heel fijne mijlpaal, te kunnen zeggen dat we een winkelpunt hebben op de Meir." Maar komt niet juist Uniqlo vaak negatief in het nieuws, met boodschappen van onder meer Schone Kleren Campagne dat het maar weinig geeft om de arbeidsomstandigheden van de mensen die de kleren maken? "Toch liggen juist daar mijn producten en dat is heel doelbewust", klinkt de ondernemer allesbehalve uit haar lood geslagen. "We werken niet zomaar samen met iedereen, sommige dingen kun je nu eenmaal niet vergeven, maar ik probeer wel altijd het positieve te zoeken in plaats van het negatieve." Daarover is ze heel open, tegenover iedereen die haar volgt. "Op sociale media deel ik dat heel transparant. Ik leg mijn volgers uit hoe we tot zo'n samenwerking gekomen zijn." Voor de samenwerking van start ging, heeft Ladhib de duurzaamheidsrapporten van Uniqlo opgevraagd. "Ze staan open voor kritiek, dat zegt voor mij heel veel. Ik heb hen gezegd dat het allemaal nog een pak beter kan. Maar met Ecossentials werk ik nu eenmaal graag samen met grotere bedrijven die niet per se al 100 procent duurzaam zijn of die in het verleden fouten hebben gemaakt. Nu hebben ze tenminste een commitment om het beter te gaan doen. Daar heb ik vertrouwen in." "Als wij zulke bedrijven of initiatieven niet steunen en alleen maar afkraken, komen we ook nergens. Hoe je het ook draait of keert, we hebben hen nodig. Die big fishes zijn de bedrijven met de grootste impact. Als zij een volledige ommekeer doen, als zij hun toeleveringsketen verduurzamen, heeft dat wereldwijd een enorme impact. Daarom heb ik daarvoor gekozen." "Ecossentials is nu ook toegankelijk voor een publiek dat ik anders niet zou bereiken", concludeert Ladhib. "Dat ligt volledig in de lijn met de missie van mijn bedrijf, duurzaamheid zo eenvoudig, inclusief en mainstream mogelijk maken. Door alleen te focussen op mensen die daar al in geloven, mis je een gigantisch groot publiek. Door in een fashion hotspot te zitten, op de Meir, creëer je meer bewustzijn en krijg je een cliënteel dat zegt, 'ah tiens, dat is precies wel interessant, zo'n stuk zeep'. Zo win ik én de duurzaamheidsbeweging."