FNG gaat vrijdagochtend bij de ondernemingsrechtbank in Mechelen het faillissement aanvragen, meldt de modegroep donderdagavond.

De doorstart waar het bedrijf aan sleutelde, bleek niet langer mogelijk omdat een verkoop of beursgang van de Zweedse webwinkel Ellos - de enige nog resterende bedrijfsactiviteit - niet meer voldoende zou opleveren om de schuldeisers terug te betalen. Dat maakte de modegroep donderdagavond bekend.

Na het faillissement van de Benelux-activiteiten midden 2020, waaronder schoenenwinkelketen Brantano, omvatte FNG alleen nog Ellos, dat in 2019 in handen van de Belgische modegroep was gekomen. Rond de Zweedse e-commercedochter woedde een juridische strijd met de vroegere eigenaar, het investeringsfonds Nordic Capital, die nog geld van de verkoop eiste.

In april 2021 trof FNG uiteindelijk een dading met Nordic Capital. De modegroep zou het investeringsfonds 100 miljoen euro betalen: 60 miljoen euro van de koopsom die nog verschuldigd was en 40 miljoen euro om openstaande vorderingen met betrekking tot de overnamedocumenten te regelen. De betaling was wel afhankelijk van de afronding van de kapitaalherziening.

Ondertussen werkte FNG aan een doorstart met Ellos. Aanvankelijk had ex-bankier en voormalig VRT-topman Paul Lembrechts daarbij de touwtjes in handen, maar hij vertrok eind vorig jaar nadat de aandeelhouders van de modegroep zijn verloning hadden verworpen. Daarna stelde de raad van bestuur Alain Hellebaut - CEO van speelgoedwinkelketen Maxi Toys - aan als voorzitter met 'uitvoerende verantwoordelijkheden'.

Maar hoewel FNG 'alle mogelijke opties zeer grondig onderzocht', lukte het de noodlijdende groep niet om een realistische doorstart uit te werken, klinkt het donderdag. Het 'kader en de timing van de dading' vormden daarbij een beperking.

'Als gevolg van onder meer de wereldwijde terugval van de waardering van de e-commercesector, zou de opbrengst van een eventuele beursgang of een verkoop van het enige actief Ellos Group intussen fors lager liggen dan wat nodig is om schuldeisers terug te betalen en de duurzame doorstart, waaraan sinds midden 2020 werd gewerkt, mogelijk te maken', zegt FNG. Het bedrijf wijst voorts op de 'kostenverhogingen binnen de bevoorradingsketen' die aan de marges zouden knabbelen en 'meer algemeen het verzwakte sentiment op de beurs en de overnamemarkt'.

Daarom kiest de raad van bestuur ervoor om de boeken neer te leggen. Langer wachten om het faillissement aan te vragen zou volgens FNG leiden tot bijkomende kosten, en daar zijn momenteel geen middelen voor. Ook bijkomende financiering kan niet baten, luidt het. Drie vennootschappen zullen vrijdag het faillissement aanvragen: FNG nv, FNG Finance Belgium bv en FNG Beheer NL bv.

Tegen FNG en de voormalige bedrijfstop loopt een gerechtelijk onderzoek naar fraude.

