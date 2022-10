Het Genkse leertechnologiebedrijf MobieTrain haalt 9 miljoen euro vers kapitaal op. Oprichter Guy Van Neck heeft de ervaring om de snelle groei te managen en laat zich inspireren door Venus Williams om groot te dromen.

Met de nieuwe kapitaalronde haalt MobieTrain meteen ook nieuwe investeerders binnen. De ronde werd geleid door Fortino Capital Partners, het fonds van de voormalige Telenet-toppers Duco Sickinghe en Renaat Berckmoes, en BNP Paribas Fortis Private Equity. Eerdere investeerders als het family office van de familie Baert (Concentra), Force Over Mass Capital en LRM deden ook opnieuw mee. In 2020 deed het in 2015 opgerichte bedrijf een ronde van 1,8 miljoen euro en vorige jaar was er een kapitaalinjectie van 4 miljoen euro.

Het is dus het derde jaar op rij dat MobieTrain geld ophaalt en dat is een bewuste keuze, legt CEO en medeoprichter Guy Van Neck uit: "We willen op een slimme manier kapitaal ophalen. In plaats van te kiezen voor één grote ronde, gaan we stap voor stap. Dat maakt het mogelijk om de vastgestelde doelen te behalen en dan door te pakken. Ook nu hebben we een geweldig 2022 achter de rug en willen we voort bouwen op die stevige funderingen. Zo kunnen we ook geld ophalen tegen goede voorwaarden."

Quizzen

MobieTrain biedt een microleerplatform aan, waarmee bedrijven eerstelijnsmedewerkers als winkelbediendes, logistiek of medisch personeel, bouwvakkers en andere medewerkers gemakkelijker kunnen opleiden. Ze krijgen korte opleidingstrajecten van 5 à 10 minuten via hun smartphone, tablet of laptop. Om hen te motiveren zijn er spelelementen in verwerkt zoals scores, quizzen of interactieve tests. MobieTrain noemt zich ook wel eens het Spotify of Netflix van het microleren omdat de software ook aanbevelingen voor trainingen kan doen.

Het edtechbedrijf geeft zijn omzet niet vrij, maar de nominatie voor het Deloitte Fast 50-klassement betekent dat MobieTrain een van de snelst groeiende techbedrijven van het land is. "Meer dan 700 procent over de afgelopen vier jaar", zegt Guy Van Neck. "Ons doel dit jaar is te verdubbelen. We hebben nu 52 mensen, maar met het geld van de nieuwe ronde willen we nog eens een dertigtal mensen in dienst nemen." Die nieuwe teamleden moeten vooral de verkoopteams uitbreiden, maar MobieTrain wil zijn product voort blijven ontwikkelen. "We hadden al kantoren in Genk en Lissabon, waar onze techhub zich bevindt. Dit jaar kwamen daar Madrid, Milaan en sinds vorige maand ook Amsterdam", somt Van Neck op. "Met deze nieuwe ronde zullen Parijs en Londen erbij komen. In Duitsland werken we met een partner." De helft van de omzet komt nu al uit het buitenland, uit dertig landen.

Venus Williams

Enkele sleutels voor het toekomstige succes zijn volgens Van Neck blijven inzetten op eenvoud en gebruiksvriendelijkheid en niet enkel met trainingen op maat werken, maar ook meer generalistische pakketten aanbieden aan bedrijven. Bedrijven kunnen die dan meteen gebruiken. Een derde sleutel is ambitieus genoeg te blijven. Van Neck werd geïnspireerd door de inzichten die de Amerikaanse ex-toptennisster Venus Williams deelde in een fireside chat op een bedrijfsevent. "Dream big, dat is iets dat je volgens haar nooit mag vergeten", zegt Guy Van Neck, die het bedrijf oprichtte met Mireille van Hemert-Schelling en Willi Van Boven. "Heb die ambitie." Als je dromen je geen schrik inboezemen, zijn ze niet groot genoeg, zei Williams daarover. Groei gaat samen met jezelf in niet-comfortabele situaties te plaatsen en daaruit te leren.

Om groot te dromen, moet het bedrijf blijven groeien. MobieTrain bevindt zich nu in de fase dat het een managementlaag in zijn bedrijf moet slijpen. In tegenstelling tot heel wat andere start-upondernemers weet Guy Van Neck hoe dat moet. Eerder in zijn loopbaan leidde hij een afdeling van honderd mensen. "Hoe groter je wordt, hoe groter dat oncomfortabele gevoel is om naar de volgende zoveel grotere mijlpaal te gaan", verwijst Van Neck naar Venus Williams. "Het is goed om af en toe samen een succes te vieren, maar je moet dat oncomfortabele gevoel altijd hebben."

