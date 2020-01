De mobiele bank N26, die wereldwijd actief is, heeft de kaap van 5 miljoen gebruikers gerond. De Duitse onderneming startte vijf jaar geleden met mobiele bankdiensten en kende vooral vorig jaar een spectaculaire groei.

N26 is in 2013 opgericht door de jonge ondernemers Valentin Stalf en Maximilian Tayenthal. Zij lanceerden begin 2015 hun eerste product in Duitsland: een app en een bankrekening die enkel mobiel toegankelijk zijn. Later verkreeg N26 een Europese banklicentie en breidde het zijn aanbod uit met kredieten, verzekeringen en beleggingsformules. Na jaren van expansie in Europa zette N26 vorig jaar de stap naar de Verenigde Staten.

Zopas meldde N26 dat de bank de kaap van de 5 miljoen klanten overschreden heeft. Vooral het afgelopen jaar is de groei in een versnelling gekomen. Het klantenbestand verdubbelde ruimschoots in 2019, schrijft de bank in een persbericht. Er kwamen meer gebruikers bij dan in al de voorgaande jaren samen.

N26 heeft het voorbije jaar ook veel geïnvesteerd in zijn personeelsbestand en in zijn app. De neobank telt zo'n 1500 medewerkers, die gevestigd zijn in Berlijn, New York, Barcelona, Wenen en Sao Paolo. De navigatie in de app is volledig vernieuwd om de meest relevante acties voor de klanten te vereenvoudigen. Dat gaat van snellere transacties, meer inzicht in het bestedingsgedrag tot veiliger onderweg bankieren.

De voorbije jaren haalde N26 meer dan 670 miljoen dollar op bij toonaangevende investeerders. In ons land kende de bank een aarzelende start. De digitale strategie van grootbanken als KBC en Belfius nam de nieuwkomer een beetje de wind uit de zeilen. In België zegt N26 de kaap van 100.000 gebruikers te naderen. De groei bedroeg vorig jaar bijna 200 procent.

Naast N26 is vooral de Britse neobank Revolut aan een sterk groeiparcours bezig. Revolut zegt wereldwijd 8 miljoen klanten te tellen, onder wie meer dan een miljoen dagelijkse gebruikers.

