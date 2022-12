Op de valreep kon Mithra in 2022 een deal aankondigen voor Donesta, het kandidaat-geneesmiddel tegen opvliegers tijdens de menopauze. Maar het is niet de deal waar de markten naar hadden uitgekeken.

Maandenlang heeft de markt ernaar uitgekeken. Op de valreep van 2022 kon Mithra Pharmaceuticals dan toch een deal aankondigen voor Donesta, het kandidaat-geneesmiddel tegen opvliegers tijdens de menopauze. Maar wie een enthousiaste koersreactie had verwacht, is eraan voor de moeite. Na een aanvankelijk nog licht positieve opening ging het aandeel al snel nog lagere beurskoersen opzoeken.Mithra is er niet in geslaagd een wereldwijde partner te vinden voor een droomdeal rond Donesta, met een voorafbetaling van 150 à 200 miljoen euro, waarmee alle financiële zorgen van het biotechbedrijf achter de rug zouden zijn. Het is een deal voor Europa, Latijns-Amerika (niet exclusief voor Brazilië, 40% van de menopauzemarkt in Latijns-Amerika) en Oceanië (niet-exclusief). Met een vertrouwde partner, het Hongaarse Gedeon Richter, waarmee Mithra al in 2018 een overeenkomst had gesloten voor het anticonceptiemiddel Estelle/Drovelis en waarmee in 2022 een verkoopcijfer van 9,9 miljoen euro werd behaald. De deal gaat om een negentigtal landen, maar er ontbreken toplanden als Verenigde Staten (60% van de menopauzemarkt) en Japan. Gedeon Richter is het nummer twee in Europa in vrouwelijke geneeskunde (40% van de jaarlijkse verkopen) en de Donesta-deal moet het bedrijf naar de Europese top brengen.Voor Mithra zijn vooral de financiële voorwaarden van de deal cruciaal. De Luikse specialist in vrouwelijke gezondheid had dit jaar financiële zorgen. Eind juni beschikte Mithra, onder meer dankzij een kapitaalverhoging in juni van 23,4 miljoen euro, over 29,3 miljoen cash. Daarnaast is er onder voorwaarden toegang tot nog 71 miljoen euro via Highbridge Capital en Whitebox Advisors, 53,8 miljoen via LDA Capital en 85 miljoen via Goldman Sachs. Mithra bouwde intussen een schuldpositie van ruim 200 miljoen euro op. De deal wordt beklonken met een voorafbetaling van 55 miljoen euro (5 miljoen meteen en 50 miljoen bij de afronding van de deal in het eerste kwartaal 2023). Daarnaast betaalt Gedeon Richter 15 miljoen euro, onder meer als het middel wordt goedgekeurd. De royalty's op de verkopen zijn laag dubbelcijferig (10 à 13%).De volledige resultaten van de Noord-Amerikaanse fase III-studie, inclusief de veiligheidsdata, worden nog verwacht voor eind 2022. De volledige resultaten van de wereldwijde studie volgen tegen het einde van de eerste helft van 2023. Rond die tijd zal het goedkeuringsdossier worden ingediend bij het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap (FDA), terwijl de indiening bij het Europese geneesmiddelenagentschap (EMA) tegen het einde van 2023 zal gebeuren. De Amerikaanse goedkeuringsbeslissing wordt verwacht tegen het einde van de eerste jaarhelft van 2024 en de Europese zes maanden later.De koersreactie spreekt boekdelen. Dit is niet de wereldwijde licentiedeal (de 'droomdeal') voor Donesta waar aandeelhouders-beleggers op hadden gerekend. Anderzijds is er wel een deal en is een halfvol glas beter dan een leeg glas. Topman Leon Van Rompay mikt op een Amerikaanse deal in de eerste helft van 2023. Die zou dan wel de aanhoudende financieringsnood van Mithra moeten stoppen en een herwaardering van het aandeel mogelijk maken.