Minder Walen aan het werk in Vlaanderen

Alain Mouton Redacteur bij Trends

Ondanks de berichten van een grotere interregionale arbeidsmobiliteit is het aandeel Walen die in Vlaanderen werken de voorbije jaren afgenomen. In 2005 kwam 2,9 procent van de werkenden in Vlaanderen uit Wallonië. Ondertussen is dat gedaald naar 2,3 procent, leert een studie van Randstad.

Jan Denys © Belga