Minder nieuwe banen in de VS, maar toch meer dan verwacht

Er kwamen in september in de VS 263.000 nieuwe banen bij, blijkt uit cijfers die het Amerikaanse ministerie van Werk vrijdagnamiddag publiceert. Er worden nog jobs gecreëerd, maar de aangroei vertraagt. Analisten gepolst door Bloomberg hadden met 250.00 nieuwe banen echter een nog lager cijfer verwacht.