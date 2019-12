Het Duitse automerk Volkswagen zal de komende vijf jaar 19 miljard euro investeren in "toekomstprojecten", waarvan 11 miljard gaat naar elektrische wagens. Dat heeft het kernmerk van het gelijknamige autoconcern donderdag bekendgemaakt.

Het merk VW hoopt tegen 2025 een miljoen elektrische voertuigen te verkopen. Volgend jaar zouden er acht elektrische of hybride modellen op de markt moeten komen. De allereerste volledig elektrische Volkswagen, de ID.3, werd in september onthuld. De auto zou vanaf de zomer van 2020 effectief te koop zijn. Kort daarna zou de ID.Next moeten volgen, een elektrische SUV die nu nog in de studiefase zit.

Het automerk liet donderdag ook weten dat het 2019 zal afsluiten met een aanzienlijk hogere operationele winst dan vorig jaar. Dat is te danken aan besparingsmaatregelen en goede SUV-verkopen. 'In een krimpende totaalmarkt heeft het merk Volkswagen wereldwijd marktaandeel gewonnen', klonk het. Concrete cijfers werden nog niet genoemd.

Volkswagen is één van de twaalf merken van het gelijknamige concern (met onder meer ook Audi, Seat en Skoda). Dat maakte eerder bekend 60 miljard euro te willen uitgeven aan innovaties, zoals elektrische en zelfrijdende auto's, tegen 2024.