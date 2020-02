De medische supermarkt Medi-Market geeft voortaan een laagsteprijsgarantie. De groep rond oprichter en CEO Yvan Verougstraete profileert zich al sinds de oprichting vijf jaar geleden als een prijsbreker. Medi-Market beidt zowel geneesmiddelen als parafarmacie en schoonheidsproducten aan.

Vanaf nu krijgen klanten van Medi-Market het prijsverschil terugbetaald als ze binnen de week hetzelfde product goedkoper aantreffen bij een concurrent in een straal van 10 kilometer. De laagsteprijsgarantie geldt niet voor aankopen via het web of voor de prijzen van internetapotheken. De regeling is te vergelijken met die van de supermarktketen Colruyt.

Verougstraete claimt dat de prijzen bij Medi-Market gemiddeld 20 tot 50 procent lager zijn dan bij de concurrentie. "We hebben altijd ingezet op competitieve prijzen, maar zetten nu de volgende stap", zegt hij. "We willen erover waken dat onze klanten gegarandeerd de laagste prijs betalen."

Groei

De strategie is niet bedoeld om agressief te groeien, maar wel om het imago van prijsbreker te bestendigen. "Het was belangrijk om als eerste die positie te claimen", zegt Verougstraete

Eind 2019 telde de Medi-Market Group 42 parafarmacieën, 17 apotheken en 4 'schoonheidssalons'. Dagelijks krijgen die meer dan 15.000 bezoekers over de vloer.

Naast de prijs is het ruime aanbod - 9000 referenties in de winkel en 30.000 in de webshop - de tweede pijler waarmee Medi-Market zich probeert te onderscheiden van de klassieke apotheek. Vorig jaar bedroeg de omzet ongeveer 135 miljoen euro, in 2020 wil de groep de kaap van 200 miljoen moeten ronden.

